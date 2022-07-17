Вночі війська РФ знову обстріляли Миколаїв: на двох заводах почалася пожежа (фото)

Під масованою атакою російських сил також знаходилися села Миколаївської області, є поранені та загиблі.

Минулої ночі російські військові здійснили обстріл Миколаєва, внаслідок чого на двох промислових підприємствах міста виникла пожежа. Про це з посиланням на дані Збройних сил України та Державної служби з надзвичайних ситуацій у неділю, 17 липня, повідомив керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

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За словами глави ОВА, масований обстріл Миколаєва стався близько 03:05.

"Попередньо відомо про потрапляння та пожежі на двох промислових підприємствах. Детальна інформація уточнюється", — йдеться у повідомленні.

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич зі свого боку повідомив, що у Миколаєві вночі пролунало близько 10 потужних вибухів. Фото можливих місць пожеж опублікували місцеві телеграм-канали.

Крім цього, вчора, 16 липня, приблизно об 11:00 війська РФ обстріляли села Шевченкове, Зоря, Новоруське Миколаївської області. В результаті атаки в Шевченковому загинули троє людей, також троє отримали поранення. У процесі удару в населених пунктах було зафіксовано попадання до житлових будинків.

Також 16 липня з 09:30 до 14:30 були обстріли і у Широківській громаді, внаслідок яких одна жінка загинула. Було зруйновано житловий будинок. Влучення теж були по сільськогосподарських будівлях, корівниках та за межами населених пунктів.

У процесі вчорашніх обстрілів в Інгульській, Володимирівській, Галицинівській громадах області, за попередньою інформацією, постраждалих немає.

Нагадаємо, у п'ятницю, 15 липня, о 7:50 ранку в Миколаєві прогриміло понад десять вибухів. Окупанти вдарили по двох великих університетах міста.

Тим часом Військово-морські сили Збройних сил України повідомили, що станом на 16 липня в морі знаходилося щонайменше дев'ять російських суден, які можуть обстрілювати територію країни ракетами.