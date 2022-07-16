ВМС ЗСУ повідомили, звідки Росія зможе запускати ракети по Україні

В Азовському та Чорному морях перебувають носії та ракетні крейсери, готові завдати ударів.

Станом на 16 липня в морі перебувають щонайменше дев'ять російських суден, які можуть обстрілювати Україну ракетами. Про це у Facebook повідомила пресслужба Військово-морських сил ЗСУ.

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За інформацією українських військових, зараз у Чорному морі чергують два російські кораблі, оснащені оперативно-тактичними крилатими ракетами "Калібр", у Середземному морі — п'ять ракетних носіїв і два ракетні крейсери. Крім того, флот РФ контролює Азовське море за допомогою шести кораблів і катерів.

За останню добу на користь Росії через Керч-Єнікальський канал пройшли:

в Азовське море — 20 суден,і з них 4 судна прибули від Босфору;

у Чорне море — 31 судно, з них 7 попрямували до протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), крім системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних судах в акваторії Азовського моря", — заявили у Військово-морських силах України.

Як пише Генеральний штаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook, Росія розмістила на території України три носії високоточних ракет для завдання, які готові завдавати удару. Ще окупанти відновлюють роботу портів в Азовському морі, щоби вивозити награбоване майно українців.

Раніше стало відомо, що російський корабель типу "Буревісник" влаштував масовий залп ракетами "Калібр" по Україні, але одна з них упала в море. Варто відзначити, що такі крилаті ракети можуть вражати ціль на відстані до 1400 км, а вага кожної може досягати 2 тонн залежно від модифікації.

7 липня оперативне командування "Південь" повідомило, що в Чорному морі базувалися п'ять ракетних кораблів і два підводні човни, які сумарно оснащені 48 крилатими ракетами "Калібр". Загроза ракетного удару зберігається, хоча десантна операція є малоймовірною.