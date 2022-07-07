У Чорному морі збільшилася кількість кораблів із ракетами "Калібр" на борту, — ОК "Південь"

Росіяни розмістили 8 кораблів, які є носіями 48 крилатих ракет "Калібр", тому загроза ракетних атак по Україні залишається, проте десантна операція є малоймовірною.

У Чорному морі збільшилася кількість російських кораблів, за допомогою яких ЗС РФ завдають ударів по території України, на їхньому борту розташовані крилаті ракети "Калібр". Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Зараз у Чорному морі базуються вісім кораблів, це п'ять ракетних суден і два підводні човни, разом із ними є ще один великий десантний корабель. Тому загроза ракетних ударів по Україні залишається, але десантна операція є малоймовірною.

"Корабельне угруповання Чорноморського флоту збільшилося — зараз це 5 ракетних кораблів і 2 підводні човни, що несуть разом 48 "Калібрів", разом із ними 1 великий десантний корабель. А отже, загроза ракетних атак залишається, морська десантна операція — малоймовірна, але не скасована", — заявив спікер Владислав Назаров.

Нагадаємо, 7 липня російські війська завдали двох ракетних ударів по звільненому острову Зміїний у Чорному морі, також дві ракети були випущені по Одеській області. Внаслідок чого на Зміїному серйозно пошкоджено причал, а в Одеській області були вражені сільгоспоб'єкти.

5 липня українські ППО відбили ракетну атаку росіян, вони запускали їх із Чорного моря. Із 4 випущених снарядів сили ППО угруповання "Захід" збили 3.

Раніше, 30 червня ЗМІ повідомляли, що Росія вивела п'ять із семи підводних човнів з окупованого Севастополя. Чотири з них перебувають у бойовій готовності, а всі субмарини є носіями ракет "Калібр"