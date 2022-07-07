У Чорному морі збільшилася кількість кораблів із ракетами "Калібр" на борту, — ОК "Південь"
Росіяни розмістили 8 кораблів, які є носіями 48 крилатих ракет "Калібр", тому загроза ракетних атак по Україні залишається, проте десантна операція є малоймовірною.
У Чорному морі збільшилася кількість російських кораблів, за допомогою яких ЗС РФ завдають ударів по території України, на їхньому борту розташовані крилаті ракети "Калібр". Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Зараз у Чорному морі базуються вісім кораблів, це п'ять ракетних суден і два підводні човни, разом із ними є ще один великий десантний корабель. Тому загроза ракетних ударів по Україні залишається, але десантна операція є малоймовірною.
"Корабельне угруповання Чорноморського флоту збільшилося — зараз це 5 ракетних кораблів і 2 підводні човни, що несуть разом 48 "Калібрів", разом із ними 1 великий десантний корабель. А отже, загроза ракетних атак залишається, морська десантна операція — малоймовірна, але не скасована", — заявив спікер Владислав Назаров.
Нагадаємо, 7 липня російські війська завдали двох ракетних ударів по звільненому острову Зміїний у Чорному морі, також дві ракети були випущені по Одеській області. Внаслідок чого на Зміїному серйозно пошкоджено причал, а в Одеській області були вражені сільгоспоб'єкти.
5 липня українські ППО відбили ракетну атаку росіян, вони запускали їх із Чорного моря. Із 4 випущених снарядів сили ППО угруповання "Захід" збили 3.
Раніше, 30 червня ЗМІ повідомляли, що Росія вивела п'ять із семи підводних човнів з окупованого Севастополя. Чотири з них перебувають у бойовій готовності, а всі субмарини є носіями ракет "Калібр"