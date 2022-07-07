ЗС РФ завдали ракетних ударів по Одеській області та острову Зміїний, — спікер Одеської ОВА

Унаслідок атаки по Одеській області були вражені сільгоспоб'єкти, а на Зміїному серйозно пошкоджено причал острова.

Російські війська завдали ракетних ударів по острову Зміїний у Чорному морі й Одеській області. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

За його словами, в Одеській області на світанку росіяни вдарили по одному з районів двома ракетами. Унаслідок атаки було вражено два сільськогосподарські об'єкти та знищено 35 тонн зерна. За попередньою інформацією, обійшлось без жертв.

По Зміїному ЗС РФ завдали також двох ракетних ударів, це суттєво пошкодило причал острова.

Нагадаємо, 30 червня російські військові залишили острів Зміїний після успішної операції українських військових, які регулярно завдавали ударів по ньому. Тоді росіяни евакуювали залишки гарнізону двома швидкісними катерами. У Міноборони виправдали відхід "жестом доброї волі".

Однак у британській розвідці зазначали, що ЗС РФ пішли з острова через вразливість ударів ЗСУ. Кілька тижнів українська армія завдавала ударів по російському гарнізону та знищувала кораблі постачання. Гарнізон опинився в ізоляції.

1 липня Росія завдала авіаудару по об'єктах на острові із застосуванням фосфорних бомб. Їх скинули літаки Су-30 ВКС Росії, які вилетіли з аеродрому Бельбек.

4 липня на Зміїному встановили прапор України, військову операцію було завершено і територію знову повернуто під юрисдикцію країни.