ВС РФ нанесли ракетные удары по Одесской области и острову Змеиный, — Одесская ОВА (фото)

В результате атаки по Одесской области были поражены сельхозобъекты, а на Змеином серьезно поврежден причал острова.

Российские войска нанесли ракетные удары по острову Змеиный в Черном море и Одесской области. Об этом сообщил пресс-секретарь Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram.

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По его словам, в Одесской области на рассвете россияне ударили по одному из районов двумя ракетами. В результате атаки были поражены два сельскохозяйственных объекта и уничтожено 35 тонн зерна. По предварительной информации, обошлось без жертв.

По Змеиному ВС РФ нанесли также два ракетных ударов, это существенно повредило причал острова.

Напомним, 30 июня российские военные покинули остров Змеиный после успешной операции украинских военных, которые регулярно наносили удары по нему. Тогда россияне эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами. В Минобороны оправдали отход "жестом доброй воли".

Однако в британской разведке отмечали, что ВС РФ ушли из острова из-за уязвимости ударов ВСУ. Последние несколько недель украинская армия наносила удары по российскому гарнизону и уничтожала корабли снабжения. Гарнизон оказался в изоляции.

1 июля Россия нанесла авиаудар по объектам на острове с применением фосфорных бомб. Они были сброшены самолетами Су-30 ВКС России, которые вылетели с аэродрома Бельбек.

4 июля на Змеином установили флаг Украины, военная операция была завершена и территория снова возвращена под юрисдикцию страны.