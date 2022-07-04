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Воєнний фокус Російсько-українська війна ЗС РФ залишили острів Зміїний

Операцію завершено. На острові Зміїний встановили український прапор, — ОК "Південь"

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визволення зміїного
Острів "Зміїний"

Після низки ударів по російських військах, ті рятувалися з острова. Ціль ЗСУ досягнута.

Начальниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк на брифінгу заявила, що на острові Зміїний встановили український прапор.

"Прапор України встановлено на острові Зміїний. Військова операція завершена і територію знову повернуто під юрисдикцію України", — заявила Гуменюк.

Скільки коштував "крок доброї волі" для РФ?

Видання Forbes Україна підрахувало, що армія РФ втратила техніки на 915 млн доларів.

визволення острова зміїний
Втрати ЗС РФ на острові Зміїний

Українські військові знищили 8 ЗРК — "Тор", "Панцир-С1", "Стріла" загальною вартістю понад 100 млн доларів. Чотири різні кораблі та катери на 50 млн доларів. Серед них найновіше буксирувально-рятувальне судно "Василь Бех". Також з безпілотника Байрактара знищено вертоліт Мі-8 та катер "Раптор".

Водночас автори зазначають, що до списку увійшли ті цілі, знищення яких підтверджували у ЗСУ.

Нагадаємо, 2 липня ЗСУ знищили всю техніку ворога на острові Зміїний.

Міноборони РФ 30 липня виступило із заявою про те, що російські підрозділи йдуть з острова Зміїний. Свою втечу після завдання ударів з боку ЗСУ, російське відомство назвало "жестом доброї волі".