Операцію завершено. На острові Зміїний встановили український прапор, — ОК "Південь"

Після низки ударів по російських військах, ті рятувалися з острова. Ціль ЗСУ досягнута.

Начальниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк на брифінгу заявила, що на острові Зміїний встановили український прапор.

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"Прапор України встановлено на острові Зміїний. Військова операція завершена і територію знову повернуто під юрисдикцію України", — заявила Гуменюк.

Скільки коштував "крок доброї волі" для РФ?

Видання Forbes Україна підрахувало, що армія РФ втратила техніки на 915 млн доларів.

[ + – ] Втрати ЗС РФ на острові Зміїний

Українські військові знищили 8 ЗРК — "Тор", "Панцир-С1", "Стріла" загальною вартістю понад 100 млн доларів. Чотири різні кораблі та катери на 50 млн доларів. Серед них найновіше буксирувально-рятувальне судно "Василь Бех". Також з безпілотника Байрактара знищено вертоліт Мі-8 та катер "Раптор".

Водночас автори зазначають, що до списку увійшли ті цілі, знищення яких підтверджували у ЗСУ.

Нагадаємо, 2 липня ЗСУ знищили всю техніку ворога на острові Зміїний.

Міноборони РФ 30 липня виступило із заявою про те, що російські підрозділи йдуть з острова Зміїний. Свою втечу після завдання ударів з боку ЗСУ, російське відомство назвало "жестом доброї волі".