Операцію завершено. На острові Зміїний встановили український прапор, — ОК "Південь"
Після низки ударів по російських військах, ті рятувалися з острова. Ціль ЗСУ досягнута.
Начальниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк на брифінгу заявила, що на острові Зміїний встановили український прапор.
"Прапор України встановлено на острові Зміїний. Військова операція завершена і територію знову повернуто під юрисдикцію України", — заявила Гуменюк.
Скільки коштував "крок доброї волі" для РФ?
Видання Forbes Україна підрахувало, що армія РФ втратила техніки на 915 млн доларів.
Українські військові знищили 8 ЗРК — "Тор", "Панцир-С1", "Стріла" загальною вартістю понад 100 млн доларів. Чотири різні кораблі та катери на 50 млн доларів. Серед них найновіше буксирувально-рятувальне судно "Василь Бех". Також з безпілотника Байрактара знищено вертоліт Мі-8 та катер "Раптор".
Водночас автори зазначають, що до списку увійшли ті цілі, знищення яких підтверджували у ЗСУ.
Нагадаємо, 2 липня ЗСУ знищили всю техніку ворога на острові Зміїний.
Міноборони РФ 30 липня виступило із заявою про те, що російські підрозділи йдуть з острова Зміїний. Свою втечу після завдання ударів з боку ЗСУ, російське відомство назвало "жестом доброї волі".