Небезпечна операція: бійці ГУР після звільнення Зміїного застрягли в морі на 28 годин, — WSJ

У день повернення контролю над островом була погана погода, а коли українські захисники вирішили повертатися на материкову частину, почався шторм. У результаті моторний човен вийшов з ладу і перекинувся.

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Бійці Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) після звільнення острова Зміїний 2022 року пливли морем на надувному човні 28 годин. Всьому виною шторм. Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.

Цього місяця журналісту вдалося відвідати звільнений острів і поспілкуватися з офіцерами спецпідрозділу "Тимур", які брали участь в операції влітку позаминулого року. Ця подія стала знаменною для української сторони, адже надала рятівне коло економіці. Після цього відновився експорт Чорним морем.

Почалося звільнення ще у квітні 2022 року, коли вдалося затопити російський крейсер "Москва". Далі Сили оборони постійно завдавали ударів по противнику на острові ракетами, безпілотниками тощо.

"Щойно ми почали систематично працювати із середини червня 2022 року, ми змусили їх покинути острів за два тижні", — заявив офіцер ГУР із позивним "Шекспір".

У день звільнення військовий "Рамзес" і ще деякі бійці підрозділу Головного управління розвідки висадилися на острові, вивісили прапор і забезпечили повний контроль над територією.

Захисники пробиралися крізь будівлі та техніку, яку противнику замінував і під дощем із туманом зробили Зміїний знову безпечним. Також там знайшли деякі документи, які росіяни залишили поспіхом. У цей момент погода погіршилася ще сильніше.

Коли спецпризначенці почали повертатися на материк, то хвилі вивели з ладу два мотори човна, а потім і зовсім перевернули його. Це змусило бійців ГУР пересісти на надувний човен без мотора, що значно ускладнило просування. Довелося використовувати виключно весла.

Човен почало відносити в море, у напрямку газових бурових установок, де були розміщені російські війська. У результаті бійці так провели ніч, постійно вичерпуючи воду і підтримуючи "транспорт" у надутому стані насосом. Через 28 годин їх врятували.

Нагадаємо, 20 вересня повідомлялося, який зараз вигляд має острів Зміїний, що забезпечує безпеку цивільних суден у Чорному морі. Острів Зміїний є справжнім форпостом. Тим, хто ним володіє, наголошують прикордонники, володіє і Чорним морем.