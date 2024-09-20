Забезпечує безпеку цивільних суден у Чорному морі: як зараз виглядає острів Зміїний (відео)

Острів Зміїний є справжнім форпостом. Тим, хто ним володіє, наголошують охоронці кордону, володіє й Чорним морем.

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Спецпризначенці Державної прикордонної служби спільно з підрозділами Головного управління розвідки забезпечують безпеку цивільного судноплавства в акваторії Чорного моря. Про це повідомляють у ДПСУ.

Зокрема, як наголошується, ворожа авіація та військові суди не можуть дістатися до українського узбережжя.

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Крим наступний: прикордонники показали, як встановлювали український знак на Зміїному (відео)

"Сьогодні острів Зміїний – справжній форпост у Чорному морі", — йдеться у дописі.

У відео прикордонники показали, який вигляд наразі має острів.

Острів Зміїний

Острів Зміїний загальною площею 0,214 км² розташований у північно-західній частині Чорного моря. Він є найвіддаленішим куточком української землі, оскільки відстань від острова до Одеси становить 120 км.

24 лютого 2022 року військовослужбовці прикордонного загону були узяті у полон росіянами. Бої за острів тривали до літа.

4 липня на острові висадились українські військові та повернули на нього український прапор. Після звільнення острова Україна змогла розблокувати шлях до українських Дунайських портів Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ.

12 серпня 2023 року українські прикордонники за підтримки військовослужбовців ГУР МО України встановили на острові Зміїний прикордонний знак.

Нагадаємо, у червні 2022 року бійці Центру спеціальних операцій "А" СБУ разом із бойовими побратимами з Головного управління розвідки Міністерства оборони та ЗСУ звільнили острів Зміїний від російських окупантів. Унікальними кадрами цієї спецоперації наприкінці червня 2024-го поділилась Служба безпеки України.

Також Фокус писав, що вночі 24 серпня 2024 року російські бомбардувальники Ту-22М3 випустили по району острова Зміїний чотири крилаті ракети Х-22.