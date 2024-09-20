Обеспечивает безопасность гражданских судов в Черном море: как сейчас выглядит остров Змеиный (видео)

Остров Змеиный является настоящим форпостом. Тем, кто им владеет, подчеркивают пограничники, владеет и Черным морем.

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Спецназовцы Государственной пограничной службы совместно с подразделениями Главного управления разведки обеспечивают безопасность гражданского судоходства в акватории Черного моря. Об этом сообщают в ГПСУ.

В частности, как отмечается, вражеская авиация и военные суда не могут добраться до украинского побережья.

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Крым следующий: пограничники показали, как устанавливали украинский знак на Змеином (видео)

"Сегодня остров Змеиный — настоящий форпост в Черном море", — говорится в сообщении.

В видео пограничники показали, как сейчас выглядит остров.

Остров Змеиный

Остров Змеиный общей площадью 0,214 км² расположен в северо-западной части Черного моря. Он является самым отдаленным уголком украинской земли, поскольку расстояние от острова до Одессы составляет 120 км.

24 февраля 2022 года военнослужащие пограничного отряда были взяты в плен россиянами. Бои за остров продолжались до лета.

4 июля на острове высадились украинские военные и вернули на него украинский флаг. После освобождения острова Украина смогла разблокировать путь к украинским Дунайским портам Измаил, Рени и Усть-Дунайск.

12 августа 2023 года украинские пограничники при поддержке военнослужащих ГУР МО Украины установили на острове Змеиный пограничный знак.

Напомним, в июне 2022 года бойцы Центра специальных операций "А" СБУ вместе с боевыми побратимами из Главного управления разведки Министерства обороны и ВСУ освободили остров Змеиный от российских оккупантов. Уникальными кадрами этой спецоперации в конце июня 2024-го поделилась Служба безопасности Украины.

Также Фокус писал, что ночью 24 августа 2024 года российские бомбардировщики Ту-22М3 выпустили по району острова Змеиный четыре крылатые ракеты Х-22.