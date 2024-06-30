СБУ показала уникальные кадры, как отвоевывали остров Змеиный у россиян (видео)

На опубликованном видео видно, как украинские защитники высаживаются с вертолетов на остров Змеиный, ведут наземные бои с противником, бросают в оккупантов гранаты, а также отвоевывают ранее захваченные россиянами позиции.

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В июне 2022 года украинские спецназовцы провели операцию, в результате которой освободили остров Змеиный от российских оккупантов. Уникальными кадрами этой спецоперации поделилась Служба безопасности Украины.

В СБУ уточнили, что освобождение острова проводили бойцы Центра специальных операций "А" СБУ вместе с боевыми побратимами из Главного управления разведки Министерства обороны и ВСУ.

"Она (операция, — ред.) состояла из нескольких этапов и имела стратегическое значение, ведь с тех пор началось постепенное вытеснение врага с Черного моря. Спецоперация по освобождению Змеиного наших воинов Сил безопасности и обороны Украины", — отметили в СБУ.

На видео видно, как украинские защитники ведут бои с противником с вертолетов. После этого происходит высадка на остров Змеиный.

Также на кадрах видно, как спецназовцы ведут бои на самом острове: происходят перестрелки, бойцы ВСУ бросают в оккупантов гранаты, а также штурмуют и отвоевывают захваченные ранее россиянами позиции.

Отметим, что в течение июня 2022 года Вооруженные силы Украины постоянно наносили удары по позициям российских оккупационных войск на острове Змеиный.

По состоянию на 7 июня 2022 года Россия сосредоточила на острове Змеиный десятки единиц техники, в частности:

три РСЗО "Град";

два ЗРК "Тор" и транспортно-зарядная машина;

четыре комплекса ПВО "Панцирь-С1" с транспортно-зарядной машиной;

10 единиц техники с маскировочными сетками.

Однако, после успешных действий украинских защитников, уже 2 июля 2022 года тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины полностью уничтожили остатки российской техники на острове Змеиный.

А уже 4 июля начальница пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что на острове Змеиный установили украинский флаг.

Напомним, 1 апреля 2024 года начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что российская авиация пытается атаковать остров Змеиный и сорвать зерновой коридор.