В подготовке к освобождению острова Змеиный бойцам ВСУ помогали британцы, — СМИ
По информации журналистов, солдаты Special Boat Service из подразделения спецназначения Королевского флота ездили в Украину, чтобы обучить наших воинов обращению с британской техникой.
Силы спецназначения Великобритании Special Boat Service обучали украинских коллег, чтобы они могли освободить остров Змеиный от российских солдат. Об этом сообщает The Sun, ссылаясь на источники в вооруженных силах Соединенного Королевства.
Как известно, британский отряд специального назначения военно-морских сил отправился в Украину с целью обучения украинского 73-го морского центра спецопераций.
Спецназовцы научили солдат ВСУ использовать подводные буксировщики.
В частности, с помощью британских коллег украинские водолазы обследовали побережье острова на наличие мин "прежде чем дать сигнал основной группе "начать атаку"".
Однако издание не указывает даты британско-украинских учений.
Остров Змеиный в Черном море был оккупирован российскими войсками с первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину. 30 июня 2022 его освободили, а россияне назвали свой уход "жестом доброй воли". На острове уже установили украинский флаг и наводят порядки после длительного "хозяйствования" россиян.
Напомним, операция ВС РФ на Змеином стоила российскому бюджету около миллиарда долларов.
Также Фокус писал о коте, который прожил с россиянами на острове около четырех месяцев — ему дали новое имя и нашли хозяина.