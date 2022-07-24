В подготовке к освобождению острова Змеиный бойцам ВСУ помогали британцы, — СМИ

По информации журналистов, солдаты Special Boat Service из подразделения спецназначения Королевского флота ездили в Украину, чтобы обучить наших воинов обращению с британской техникой.

Силы спецназначения Великобритании Special Boat Service обучали украинских коллег, чтобы они могли освободить остров Змеиный от российских солдат. Об этом сообщает The Sun, ссылаясь на источники в вооруженных силах Соединенного Королевства.

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Как известно, британский отряд специального назначения военно-морских сил отправился в Украину с целью обучения украинского 73-го морского центра спецопераций.

Спецназовцы научили солдат ВСУ использовать подводные буксировщики.

[ + – ] На Змеином уже установили украинский флаг

В частности, с помощью британских коллег украинские водолазы обследовали побережье острова на наличие мин "прежде чем дать сигнал основной группе "начать атаку"".

Однако издание не указывает даты британско-украинских учений.

Остров Змеиный в Черном море был оккупирован российскими войсками с первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину. 30 июня 2022 его освободили, а россияне назвали свой уход "жестом доброй воли". На острове уже установили украинский флаг и наводят порядки после длительного "хозяйствования" россиян.

Напомним, операция ВС РФ на Змеином стоила российскому бюджету около миллиарда долларов.

Также Фокус писал о коте, который прожил с россиянами на острове около четырех месяцев — ему дали новое имя и нашли хозяина.