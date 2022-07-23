Спасенный котик с острова Змеиный обрел нового хозяина и кличку (видео)

Питомец неделями проживал на оккупированном острове, он пережил сотни обстрелов и умудрялся все это время находить себе еду.

Украинские разведчики нашли и спасли котика с освобожденного острова Змеиный. Представители Главного управления Минобороны рассказали "1+1" подробности спасения животного.

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Как рассказали бойцы, во время одного из этапов операции на острове Змеиный проводилось разминирование, осматривалась техника, бомбоубежища и вывешивался украинский флаг вместо российского на флагштоке. Во время проверки территории разведчики нашли кота.

Питомец пережил сотни обстрелов и бомбардировок, он смог неделями выживать на захваченном острове. Разведчики считают, что он ел то, что умудрялся словить. То, что он выжил — чудо. После эвакуации котика с острова, его забрал себе командир разведчиков. Теперь он будет жить в Киеве. Военный также дал ему новую кличку — Змій. Представители украинской разведки говорят, что кот стал талисманом острова Змеиный, и теперь вместе с ними он будет бороться за великую победу.

Также военные отметили, что российские войска, покидая Змеиный бросали собственные секретные документы и даже флаг.

"Была еще оставлена, брошена секретная российская техническая документация, которая еще раз подтверждает вопрос побега, что сработали четко наши артиллеристы", — рассказали бойцы.

Напомним, разведчики собрали трофеи и провели частичное разминирование острова Змеиный. Оттуда они изъяли БПЛА "Орлан-10", системы ПЗРК, гранатометы, огнеметы и личные документы.

4 июля командование ОК "Юг" заявило о завершении операции на острове Змеиный. Уход российских войск с острова произошел после ряда украинских ударов по их технике и позициям.