Врятований котик з острова Зміїний знайшов нового господаря та отримав кличку (відео)

Котик тижнями жив на окупованому острові, він пережив сотні обстрілів і примудрявся весь цей час знаходити собі їжу.

Українські розвідники знайшли та врятували котика зі звільненого острова Зміїний. Представники Головного управління Міноборони розповіли "1+1" подробиці порятунку тварини.

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Як розповіли бійці, під час одного з етапів операції на острові Зміїний проводили розмінування, оглядали техніку, бомбосховища та вивішували український прапор замість російського на флагштоку. Під час перевірки території розвідники знайшли кота.

Вихованець пережив сотні обстрілів та бомбардувань, він зміг тижнями виживати на захопленому острові. Розвідники вважають, що він їв те, що примудрявся зловити. Те, що він вижив, — диво. Після евакуації котика з острова його забрав собі командир розвідників. Тепер він житиме в Києві. Військовий також дав йому нову кличку — Змій. Представники української розвідки кажуть, що кіт став талісманом острова Зміїний, і тепер разом із ними він боротиметься за велику перемогу.

Також військові зазначили, що російські війська, залишаючи Зміїний, кидали власні секретні документи і навіть прапор.

"Ще залишено, покинуто секретну російську технічну документацію, яка ще раз підтверджує питання втечі, що спрацювали чітко наші артилеристи", — розповіли бійці.

Нагадаємо, розвідники зібрали трофеї та провели часткове розмінування острова Зміїний. Звідти вони вилучили БПЛА "Орлан-10", системи ПЗРК, гранатомети, вогнемети та особисті документи.

4 липня командування ОК "Південь" заявило про завершення операції на острові Зміїний. Відхід російських військ з острова стався після низки українських ударів по їх техніці та позиціям.