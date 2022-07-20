Розвідники зібрали трофеї та проводять розмінування острова Зміїний, — ГУР (відео)
Крім основних завдань на звільненому острові, бійці знайшли котика, який кілька місяців прожив на ньому. Його успішно евакуювали.
У процесі операції Головного управління Міноборони України проведено роботи з дослідження та розвідки території та підземних укріплень на острові Зміїний. Про це повідомляє пресслужба ГУР Міноборони.
Розвідники опублікували відео роботи загону на звільненому острові. Бійці зняли російський прапор із флагштока та підняли замість нього прапор України. У процесі операції військові також виявили та вилучили:
- системи наведення та управління;
- БПЛА Орлан-10;
- системи ПЗРК;
- гранатомети;
- вогнемети;
- журнали ведення бойових дій;
- особисті документи військових РФ;
- різні електронні носії інформації.
Окремо в ГУР наголосили, що на острові Зміїний було знайдено та евакуйовано котика, який кілька місяців жив на острові.
Нагадаємо, 14 липня війська РФ спробували завдати авіаудару по острову Зміїний, щоб знищити техніку, що залишилася. Однак за даними Генштабу, всі удари припали повз остров.