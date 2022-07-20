Розвідники зібрали трофеї та проводять розмінування острова Зміїний, — ГУР (відео)

Крім основних завдань на звільненому острові, бійці знайшли котика, який кілька місяців прожив на ньому. Його успішно евакуювали.

У процесі операції Головного управління Міноборони України проведено роботи з дослідження та розвідки території та підземних укріплень на острові Зміїний. Про це повідомляє пресслужба ГУР Міноборони.

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Розвідники опублікували відео роботи загону на звільненому острові. Бійці зняли російський прапор із флагштока та підняли замість нього прапор України. У процесі операції військові також виявили та вилучили:

системи наведення та управління;

БПЛА Орлан-10;

системи ПЗРК;

гранатомети;

вогнемети;

журнали ведення бойових дій;

особисті документи військових РФ;

різні електронні носії інформації.

Окремо в ГУР наголосили, що на острові Зміїний було знайдено та евакуйовано котика, який кілька місяців жив на острові.

[ + – ] Бійці ГУР знайшли та евакуювали кота з острова Зміїний

Нагадаємо, 14 липня війська РФ спробували завдати авіаудару по острову Зміїний, щоб знищити техніку, що залишилася. Однак за даними Генштабу, всі удари припали повз остров.