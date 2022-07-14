Хотіли знищити техніку, що залишилася: війська РФ обстріляли острів Зміїний

У Генштабі ЗСУ пожартували, що російські військові оголосили війну дельфінам в акваторії Чорного моря. Українські сили продовжують контролювати звільнений ними острів.

Російські військові завдали авіаційного удару по острову Зміїний, контроль над яким вони втратили раніше цього місяця. Атака зроблена з метою знищення техніки Збройних сил РФ, яка залишилася в тому районі після відходу супротивника з позицій. Про це під час брифінгу в четвер, 14 липня, заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України Олексій Громов.

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"О 14:00 я виїжджав на брифінг і оперативний черговий навів інформацію, що противник сьогодні завдав авіаційного удару по острову Зміїний... Нехай завдають... Вони борються з дельфінами чи з ким вони борються? Вони борються із рештками своєї військової техніки", — сказав Громов.

Водночас представник Генштабу зазначив, що противник не залишає спроб встановити контроль над українською територією та завдати якнайбільше ударів по території країни.

За словами Громова, ЗСУ контролюють територію острова Зміїний, а надалі встановлять контроль над усією акваторією Чорного моря.

Нагадаємо, 4 липня командування ОК "Південь" заявило про завершення операції на острові Зміїний. Відхід російських військ з острова стався після низки українських ударів по їх техніці та позиціям. При цьому в РФ відхід зі Зміїного назвали "кроком доброї волі".

Раніше сьогодні у Збройних Силах України повідомили, що 13 липня російські винищувачі Су-27 спробували атакувати звільнений острів Зміїний, однак усі бомби впали у море.