Хотели уничтожить оставшуюся технику: войска РФ обстреляли остров Змеиный

В Генштабе ВСУ пошутили, что российские военные объявили войну дельфинам в акватории Черного моря. Украинские силы продолжают контролировать освобожденный ими остров.

Российские военные нанесли авиационный удар по острову Змеиный, контроль над которым был ими потерян ранее в этом месяце. Атака произведена с целью уничтожения техники Вооруженных сил РФ, которая осталась в том районе после отхода противника с позиций. Об этом в ходе брифинга в четверг, 14 июля, заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов.

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"В 14:00 я выезжал на брифинг и оперативный дежурный привел информацию, что противник сегодня нанес авиационный удар по острову Змеиный… Пусть наносят… Они борются с дельфинами или с кем они борются? Они сражаются с остатками своей военной техники", — сказал Громов.

При этом представитель Генштаба указал, что противник не оставляет попыток установить контроль над украинской территорией и нанести как можно больше ударов по территории страны.

По словам Громова, ВСУ контролируют территорию острова Змеиный, а в дальнейшем установят контроль над всей акваторией Черного моря.

Напомним, 4 июля командование ОК "Юг" заявило о завершении операции на острове Змеиный. Уход российских войск с острова произошел после ряда украинских ударов по их технике и позициям. При этом в РФ уход со Змеиного назвали "шагом доброй воли".

Ранее сегодня в Вооруженных силах Украины сообщили, что 13 июля российские истребители Су-27 попытались атаковать освобожденный остров Змеиный, однако все бомбы упали в море.