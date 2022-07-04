Операция завершена. На острове Змеиный установили украинский флаг, — ОК "Юг"

После ряда ударов по российским войскам, те ретировались с острова. Цель ВСУ была достигнута.

Начальник пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга заявила, что на острове Змеиный установили украинский флаг.

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"Флаг Украины установлен на острове Змеиный. Военная операция завершена и территория снова возвращена под юрисдикцию Украины", — заявила Гуменюк.

Во сколько обошелся "шаг доброй воли" для РФ?

Издание Forbes Украина подсчитали, что армия РФ потеряла техники на 915 млн долларов.

[ + – ] Потери ВС РФ на острове Змеиный

Украинские военные уничтожили 8 ЗРК — "Тор", "Панцирь-С1", "Стрела" общей стоимостью свыше 100 млн долларов. Четыре различных кораблей и катеров на 50 млн долларов. Среди них новейшее буксировочно-спасательное судно "Василий Бех". Также с беспилотника Байрактар был уничтожен вертолет Ми-8 и катер "Раптор".

При этом авторы отмечают, что в список вошли только те цели, уничтожение которых подтверждали в ВСУ.

Напомним, 2 июля ВСУ доуничтожили всю технику врага на острове Змеиный.

Минобороны РФ 30 июля выступило с заявлением о том, что российские подразделения уходят из острова Змеиный. Свое бегство после нанесения ударов со стороны ВСУ, российской ведомство назвало "жестом доброй воли".