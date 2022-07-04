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Военный Фокус Российско-украинская война ВС РФ оставили остров Змеиный

Операция завершена. На острове Змеиный установили украинский флаг, — ОК "Юг"

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освобождение змеиного
Остров "Змеиный"

После ряда ударов по российским войскам, те ретировались с острова. Цель ВСУ была достигнута.

Начальник пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга заявила, что на острове Змеиный установили украинский флаг.

"Флаг Украины установлен на острове Змеиный. Военная операция завершена и территория снова возвращена под юрисдикцию Украины", — заявила Гуменюк.

Во сколько обошелся "шаг доброй воли" для РФ?

Издание Forbes Украина подсчитали, что армия РФ потеряла техники на 915 млн долларов.

освобождение острова змеиный
Потери ВС РФ на острове Змеиный

Украинские военные уничтожили 8 ЗРК — "Тор", "Панцирь-С1", "Стрела" общей стоимостью свыше 100 млн долларов. Четыре различных кораблей и катеров на 50 млн долларов. Среди них новейшее буксировочно-спасательное судно "Василий Бех". Также с беспилотника Байрактар был уничтожен вертолет Ми-8 и катер "Раптор".

При этом авторы отмечают, что в список вошли только те цели, уничтожение которых подтверждали в ВСУ.

Напомним, 2 июля ВСУ доуничтожили всю технику врага на острове Змеиный.

Минобороны РФ 30 июля выступило с заявлением о том, что российские подразделения уходят из острова Змеиный. Свое бегство после нанесения ударов со стороны ВСУ, российской ведомство назвало "жестом доброй воли".