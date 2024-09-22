Опасная операция: бойцы ГУР после освобождения Змеиного застряли в море на 28 часов, — WSJ

В день возвращения контроля над островом была плохая погода, а когда украинские защитники решили возвращаться на материковую часть, разразился шторм. В результате моторная лодка вышла из строя и перевернулась.

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Бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) после освобождения острова Змеиный в 2022 году плыли по морю на надувной лодки 28 часов. Всему виной шторм. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

В этом месяце журналисту удалось посетить освобожденный остров и пообщаться с офицерами спецподразделения "Тимур", которые принимали участие в операции летом позапрошлого года. Это событие стало знаменательным для украинской стороны, ведь предоставило спасательный круг экономике. После этого возобновился экспорт по Черному морю.

Началось освобождение еще в апреле 2022 года, когда получилось затопить российский крейсер "Москва". Дальше Силы обороны постоянно наносили удары по противнику на острове ракетами, беспилотниками и так далее.

"Как только мы начали систематически работать с середины июня 2022 года, мы заставили их покинуть остров за две недели", — заявил офицер ГУР с позывным "Шекспир".

В день освобождения военный "Рамзес" и еще некоторые бойцы подразделения Главного управления разведки высадились на острове, вывесили флаг и обеспечили полный контроль над территорией.

Защитники пробирались сквозь здания и технику, которую противнику заминировал и под дождем с туманом сделали Змеиный снова безопасным. Также там нашли некоторые документы, которые россияне оставили в спешке. В этот момент погода ухудшилась еще сильнее.

Когда спецназовцы начали возвращаться на материк, то волны вывели из строя два мотора лодки, а потом и вовсе перевернули ее. Это вынудило бойцов ГУР пересесть на надувную лодку без мотора, что значительно затруднило продвижение. Пришлось использовать исключительно весла.

Лодку начало относить в море, в направлении газовых буровых установок, где были размещены российские войска. В результате бойцы так провели ночь, постоянно вычерпывая воду и поддерживая "транспорт" в надутом состоянии насосом. Спустя 28 часов их спасли.

Напомним, 20 сентября сообщалось, как сейчас выглядит остров Змеиный, который обеспечивает безопасность гражданских судов в Черном море. Остров Змеиный является настоящим форпостом. Тем, кто им владеет, подчеркивают пограничники, владеет и Черным морем.