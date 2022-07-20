Разведчики собрали трофеи и проводят разминирование острова Змеиный, — ГУР (видео)

Кроме основных задач на освобожденном острове бойцы нашли котика, который несколько месяцев прожил на нем. Его успешно эвакуировали.

В ходе операции Главного управления Минобороны Украины проведены работы по исследованию и рекогносцировки территории и подземных укреплений на острове Змеиный. Об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны.

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Разведчики опубликовали видео работы отряда на освобожденном острове. Бойцы сняли российский флаг с флагштока и подняли вместо него флаг Украины. В ходе операции военные также обнаружили и изъяли:

системы наведения и управления

БПЛА Орлан-10

системы ПЗРК

гранатометы

огнеметы

журналы ведения боевых действий

личные документы военных РФ

различные электронные носители информации

Отдельно в ГУР подчеркнули, что на острове Змеиный был найден и эвакуирован котик, который несколько месяцев жил на острове.

[ + – ] Бойцы ГУР нашли и эвакуировали кота с острова Змеиный

Напомним, 14 июля войска РФ попытались нанести авиаудар по острову Змеиный, чтобы уничтожить оставшуюся технику. Однако по данным Генштаба, все удары пришлись мимо острова.