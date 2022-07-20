Разведчики собрали трофеи и проводят разминирование острова Змеиный, — ГУР (видео)
Кроме основных задач на освобожденном острове бойцы нашли котика, который несколько месяцев прожил на нем. Его успешно эвакуировали.
В ходе операции Главного управления Минобороны Украины проведены работы по исследованию и рекогносцировки территории и подземных укреплений на острове Змеиный. Об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны.
Разведчики опубликовали видео работы отряда на освобожденном острове. Бойцы сняли российский флаг с флагштока и подняли вместо него флаг Украины. В ходе операции военные также обнаружили и изъяли:
- системы наведения и управления
- БПЛА Орлан-10
- системы ПЗРК
- гранатометы
- огнеметы
- журналы ведения боевых действий
- личные документы военных РФ
- различные электронные носители информации
Отдельно в ГУР подчеркнули, что на острове Змеиный был найден и эвакуирован котик, который несколько месяцев жил на острове.
Напомним, 14 июля войска РФ попытались нанести авиаудар по острову Змеиный, чтобы уничтожить оставшуюся технику. Однако по данным Генштаба, все удары пришлись мимо острова.