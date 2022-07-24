У підготовці до звільнення острова Зміїний бійцям ЗСУ допомагали британці, — ЗМІ

За інформацією журналістів, солдати Special Boat Service із підрозділу спецпризначення Королівського флоту їздили в Україну, щоб навчити наших воїнів поводження з британською технікою.

Сили спецпризначення Великобританії Special Boat Service навчали українських колег, щоб вони могли звільнити Зміїний острів від російських солдатів. Про це повідомляє The Sun, посилаючись на джерела збройних сил Сполученого Королівства.

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Як відомо, британський загін спеціального призначення військово-морських сил вирушив до України з метою навчання українського 73-го морського центру спецоперацій.

Спецпризначенці навчили солдатів ЗСУ використовувати підводні буксирувальники.

[ + – ] На Зміїному вже встановили український прапор

Зокрема, за допомогою британських колег українські водолази обстежили узбережжя острова на наявність мін "перед тим, як дати сигнал основній групі "почати атаку"".

Проте видання не вказує на дату британсько-українських навчань.

Острів Зміїний у Чорному морі окупували російські війська з першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну. 30 червня 2022 його звільнили, а росіяни назвали свій відхід "жестом доброї волі". На острові вже встановили український прапор і наводять лад після тривалого "господарювання" росіян.

Нагадаємо, операція ЗС РФ на Зміїному коштувала російському бюджету близько мільярда доларів.

Також Фокус писав про кота, який прожив із росіянами на острові близько чотирьох місяців – йому дали нове ім'я та знайшли господаря.