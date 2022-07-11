Операція на острові Зміїний коштувала Росії майже мільярд доларів — ОК "Південь" (відео)

В оперативному командуванні розповіли, як вибивали окупантів з українського острова та що російська армія втратила під час боїв.

Оперативне командування "Південь" розкрило деталі операції зі звільнення Зміїного острова від російських окупантів. За даними командування, росіяни намагалися закріпитися там, щоб контролювати північно-західну частину Чорного моря і небо над цим районом. Тому противник нарощував на острові бойовий склад гарнізону, будував систему протиповітряної оборони та вогневого ураження із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

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"Так само методично й планово, як окупанти облаштовували свій гарнізон, сили оборони об'єднанням своїх потужностей протидіяли цьому", — наголосили в пресслужбі ОК "Південь".

Загалом операція зі звільнення Зміїного тривала понад два місяці. До участі в ній залучили угруповання різнорідних сил ВМС, ескадрилью БПЛА "Байрактар", Повітряні сили, ракетні війська й артилерію, підрозділи Держприкордонслужби, СБУ та розвідки, а також інші підрозділи зі складу оперативно-стратегічного угрупування військ "Олександрія".

Етап перший: порушення логістики

За даними пресслужби, операція проходила в кілька етапів. Спершу українські війська вирішили порушити шляхи логістичного забезпечення. Для цього завдавали ударів по кораблях і катерах окупантів, судах постачання та техніці, якою ворог намагався облаштовувати гарнізон.

"На цьому етапі точною роботою БПЛА "Байрактар" та із застосуванням партнерської збройної допомоги та вітчизняних технологій було уражено чотири швидкохідні патрульні катери типу "Раптор", швидкісний десантний катер на повітряному каверні типу "Серна", суттєві пошкодження отримав фрегат "Адмірал Ессен" сучасний буксир "Рятувальник Василь Бех" переведений у підводний флот", — перерахували в ОК "Південь".

Однак розвідка з'ясувала, що росіянам усе ж таки вдалося доставити на Зміїний майже три десятки одиниць техніки. Серед них ЗРК "Тор-М2" та транспортно-зарядна машина (ТЗМ) до нього, 4 ЗРПК "Панцир-С1", 2 РСЗВ "Град" і "Торнадо-Г", 1 бойова броньована машина, 3 військові автомобілі, 2 дизель-генератори та ще приблизно півтора десятки об'єктів, які окупанти замаскували сіткою. Це пояснюється тим, що протиповітряною обороною російські кораблі в морі забезпечували ракетний крейсер "Москва". Коли його українські сили знищили, росіяни вирішили створити з острова "стаціонарний крейсер".

Етап другий: удар по вишках

У пресслужбі зазначили, що на другому етапі операції раптово й точно було уражено командний пункт, засоби перешкод і розвідки, які окупаційні війська розмістили на вкрадених в України під час анексії Криму бурових установках в Одеському газоконденсатному родовищі.

"Крім цих втрат це справило ще й переконливе враження на ворога щодо відчайдушності та справжніх потужностей сил оборони півдня України", — наголосили в ОК "Південь".

Зрештою незважаючи на авіаційні та ракетні удари росіян, радіоелектронне придушення та обмежений маневр своїх артилерійських вогневих засобів мети операції було досягнуто. Через постійну вогневу дію, порушення логістичного забезпечення між материковою частиною і гарнізоном на острові, деморалізацію особового складу росіяни були змушені залишити Зміїний, знищивши під час відходу вогневі засоби, які не були вражені українськими силами.

Усього підтверджено знищення:

3 ЗДРК "Панцир-С1";

1 ЗРК "Тор-М2" та ТЗМ до нього;

1 РЛС "Мис";

1 РСЗВ "Торнадо-Г";

1 РСЗВ "Град";

1 системи РЕБ;

1 маломірного катера;

2 бойові броньовані машини;

8 одиниць автотехніки;

1 склад боєприпасів.

"Загальні втрати російських окупаційних військ навколо епопеї з островом становлять понад $900 млн", — наголосили в Оперативному командуванні "Південь".

Нагадаємо, 4 липня командування ОК "Південь" заявило про завершення операції на острові Зміїний. Відхід російських військ з острова стався після низки українських ударів по їх техніці та позиціях. В РФ звільнення зі Зміїного назвали "кроком доброї волі".

В Адміністрації морських портів України повідомили, що звільнення Зміїного дозволить Україні використовувати гирло Дунаю для експорту зерна.