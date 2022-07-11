Операция на острове Змеиный стоила России почти миллиард долларов — ОК "Юг" (видео)

В оперативном командовании рассказали, как выбивали оккупантов с украинского острова и чего российская армия лишилась за время боев.

Оперативное командование "Юг" раскрыло детали операции по освобождению острова Змеиный от российских оккупантов. По данным командования, россияне пытались закрепиться там, чтобы контролировать северо-западную часть Черного моря и небо над этим районом. Поэтому противник наращивал на острове боевой состав гарнизона, строил систему противовоздушной обороны и огневого поражения с применением реактивных систем залпового огня.

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"Так же методично и планово, как оккупанты обустраивали свой гарнизон, силы обороны объединением своих мощностей противодействовали этому", — подчеркнули в пресс-службе ОК "Юг".

В целом операция по освобождению Змеиного длилась более двух месяцев. К участию в ней привлекли группировки разнородных сил ВМС, эскадрилью БПЛА "Байрактар", Воздушные силы, ракетные войска и артиллерию, подразделения Госпогранслужбы, СБУ и разведки, а также другие подразделения из состава оперативно-стратегической группировки войск "Александрия".

Этап первый: нарушение логистики

По данным пресс-службы, операция проходила в несколько этапов. Сначала украинские войска решили нарушить пути логистического обеспечения. Для этого наносили удары по кораблям и катерам оккупантов, судам снабжения и технике, которой враг пытался обустраивать гарнизон.

"На этом этапе точной работой БПЛА "Байрактар" и с применением партнерской вооруженной помощи и отечественных технологий были поражены четыре быстроходных патрульных катера типа "Раптор", скоростной десантный катер на воздушном каверне типа "Серна", существенные повреждения получил фрегат "Адмирал Эссен" новый современный буксир "Спасатель Василий Бех" переведен в подводный флот", — перечислили в ОК "Юг".

Однако разведка выяснила, что россиянам все же удалось доставить на Змеиный около трех десятков единиц техники. Среди них ЗРК "Тор-М2" и транспортно-заряжающая машина (ТЗМ) к нему, 4 ЗРПК "Панцирь-С1", 2 РСЗО "Град" и "Торнадо-Г", 1 боевая бронированная машина, 3 военных автомобиля, 2 дизель-генератора и еще около полутора десятков объектов, которые оккупанты замаскировали сеткой. Это объясняется тем, что противовоздушной обороной российские корабли в море обеспечивал ракетный крейсер "Москва". Когда украинские силы его уничтожили, россияне решили создать из острова "стационарный крейсер".

Этап второй: удар по вышкам

В пресс-службе отметили, что на втором этапе операции внезапно и точно были поражены командный пункт, средства препятствий и разведки, которые оккупационные войска разместили на украденных у Украины во время аннексии Крыма буровых установках в Одесском газоконденсатном месторождении.

"Кроме этих потерь это произвело еще и убедительное впечатление на врага относительно отчаянности и настоящих мощностей сил обороны юга Украины", — подчеркнули в ОК "Юг".

В итоге, несмотря на авиационные и ракетные удары россиян, радиоэлектронное подавление и ограниченный маневр своих артиллерийских огневых средств цель операции была достигнута. Из-за постоянного огневого воздействия, нарушения логистического обеспечения между материковой частью и гарнизоном на острове, деморализации личного состава россияне были вынуждены оставить Змеиный, уничтожив при отходе огневые средства, которые не были поражены украинскими силами.

Всего подтверждено уничтожение:

3 ЗГРК "Панцирь-С1";

1 ЗРК "Тор-М2" и ТЗМ к нему;

1 РЛС "Мыс";

1 РСЗО "Торнадо-Г";

1 РСЗО "Град";

1 системы РЭБ;

1 маломерного катера;

2 боевых бронированных машин;

8 единиц автотехники;

1 склада боеприпасов.

"Общие потери российских оккупационных войск вокруг эпопеи с островом составляют более $900 млн", — подчеркнули в Оперативном командовании "Юг".

Напомним, 4 июля командование ОК "Юг" заявило о завершении операции на острове Змеиный. Уход российских войск с острова произошел после ряда украинских ударов по их технике и позициям. В РФ уход со Змеиного назвали "шагом добровой воли".

В Администрации морских портов Украины сообщили, что освобождение Змеиного позволит Украине использовать устье Дуная для экспорта зерна.