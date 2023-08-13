Крым следующий: пограничники показали, как устанавливали украинский знак на Змеином (видео)

По словам представителей ГПСУ, прошлый пограничный знак уничтожили оккупанты, когда находились на захваченном острове.

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Накануне, 12 августа, военнослужащие Измаильского отряда при поддержке бойцов ГУР МО высадились на освобожденном острове Змеиный и установили новый пограничный знак. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ, которая опубликовала эксклюзивные кадры с острова.

Прошлый пограничный знак уничтожили оккупанты, когда находились на захваченном острове. При установке знака присутствовал глава ГПСУ генерал-майор Сергей Дейнеко.

По словам главы ведомства, "следующий пограничный знак установят в нашем украинском Крыму, после его освобождения Силами обороны Украины".

Остров Змеиный

Остров Змеиный

Во время операции по освобождению Змеиного Посейдон оказался на стороне Украины. По словам подполковника Александра Кондратенко, в ходе деоккупации остров находился в зоне действия всех огневых средств поражения ВС РФ. Но силы ССО воспользовались штормовой погодой, чтобы уйти. 73-й морской центр специальных операций возглавлял вылазку на небольшой остров в Черном море.

По словам бойцов ВСУ, они также находили тела солдат российских войск, обглоданных морскими животными.

Напомним, что в сводке военных исследователей из ISW от 12 августа говорится, что ВСУ намного сократили время между определением целей и нанесением ударов из HIMARS. По этой причине оккупационной группировке в западной части Запорожской области приходится отходить на 10 км от передовой.

Также сообщалось, что в Минобороны оценили "рейд" на левый берег Херсонской области. Представители ведомства отметили, что понадобится высадиться, обезопасить себя, закрепиться, а также зачистить территорию.