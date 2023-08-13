Крим наступний: прикордонники показали, як встановлювали український знак на Зміїному (відео)

За словами представників ДПСУ, минулий прикордонний знак знищили окупанти, коли перебували на захопленому острові.

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Напередодні, 12 серпня, військовослужбовці Ізмаїльського загону за підтримки бійців ГУР МО висадилися на звільненому острові Зміїний і встановили новий прикордонний знак. Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДПСУ, яка опублікувала ексклюзивні кадри з острова.

Минулий прикордонний знак знищили окупанти, коли перебували на захопленому острові. При встановленні знака був присутній голова ДПСУ генерал-майор Сергій Дейнеко.

За його словами, "наступний прикордонний знак встановлять у нашому українському Криму після його звільнення Силами оборони України".

Острів Зміїний

Острів Зміїний

Під час операції зі звільнення Зміїного Посейдон опинився на боці України. За словами підполковника Олександра Кондратенка, під час деокупації острів перебував у зоні дії всіх вогневих засобів ураження ЗС РФ. Але сили ССО скористалися штормовою погодою, щоб піти. 73-й морський центр спеціальних операцій очолював вилазку на невеликий острів у Чорному морі.

За словами бійців ЗСУ, вони також знаходили тіла солдатів російських військ, обгризених морськими тваринами.

Нагадаємо, що у зведенні військових дослідників з ISW від 12 серпня йдеться про те, що ЗСУ набагато скоротили час між визначенням цілей і ураженням з HIMARS. З цієї причини окупаційному угрупованню в західній частині Запорізької області доводиться відходити на 10 км від передової.

Також повідомлялося, що в Міноборони оцінили "рейд" на лівий берег Херсонської області. Представники відомства зазначили, що знадобиться висадитися, убезпечити себе, закріпитися, а також зачистити територію.