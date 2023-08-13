"Вогонь із трьох боків": у ЗСУ тактичний успіх у Донецькій і Запорізькій областях, — ISW (карта)

За даними військових дослідників, ЗСУ вдалося набагато скоротити час між визначенням цілей і ударами із РСЗВ HIMARS. Через що окупаційному угрупованню в західній частині Запорізької області потрібно відійти на 10 км від передової.

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12 серпня Сили оборони України продовжували контрнаступальні операції щонайменше на двох ділянках фронту і домоглися тактично значущого просування в районі кордону Запорізької та Донецької областей. Про це повідомляє "Інститут дослідження війни" у зведенні від 12 серпня.

Геолоковані кадри, опубліковані 11 серпня, показали, що українські сили домоглися незначних успіхів у районі селища Урожайне (за 9 км від Великої Новосілки) в районі кордону Запорізької та Донецької областей.

Карта боїв у районі Урожайного

Російські військкори ввечері 12 серпня повідомили, що ЗС РФ залишили свої позиції в Урожайному після кількох днів запеклих боїв. Водночас візуальних підтверджень цьому немає.

Карта боїв у районі Урожайного

Раніше представники ЗС РФ висловлювалися про те, що вони можуть втратити Урожайне, якщо в російських військах не вирішиться проблема з контрбатарейними засобами.

Українські РЕБ

ISW з посиланням на російські джерела також пише, що українські сили ефективно застосовують системи радіоелектронної боротьби і завдають шкоди російським комунікаціям на заході Запорізької області. При цьому ЗСУ зберігають великі запаси артилерії і високоточних боєприпасів, щоб припиняти дії російських сил у цьому районі.

Знову ж таки, з посиланням на джерела РФ, повідомляється, що Силам оборони вдалося значно зменшити час між визначенням цілей і ударами по російських позиціях із РСЗВ HIMARS. Через що окупаційному угрупованню потрібно відійти далі ніж на 10 км від передової лінії в західній частині Запорізької області, щоб убезпечити себе від ударів ЗСУ.

Карта боїв у районі Запорізької та Донецької областей

Повідомляється, що 12 серпня ЗСУ під час контрнаступальних операцій у районі кордону Донецької та Запорізької областей домоглися тактично значущих успіхів. Російські військові блогери стверджують, що окупаційні війська були змушені піти зі своїх позицій в Урожайному після запеклих боїв, що тривали кілька днів. Але у ISW немає незалежних підтверджень цієї інформації. Кадри ж із геолокацією, які були опубліковані 11 серпня, показали незначні успіхи українських сил у районі Урожайного.

Кілька джерел РФ повідомляли про наступ ЗСУ і запеклі бої в Урожайному до нещодавніх непідтверджених повідомлень про відхід росіян із населеного пункту.

Російські військкори стверджували, що 12 серпня ЗСУ увійшли в Урожайне з півночі, і що в цьому районі тривали запеклі бойові зіткнення.

За словами одного з російських блогерів, ЗС РФ щосили намагалися втримати позиції в Урожайному під українським вогнем із трьох сторін.

Інші військкори РФ також писали, що окупантам вдалося відбити невелику вилазку ЗСУ в районі Старомайорського (за 9 км від Великої Новосілки), а підрозділи 127-ї мотострілецької дивізії (5-та загальновійськова армія РФ) розбили українську ДРГ на північ від Великої Новосілки.

Карта боїв у районі Работиного та П'ятихаток

У повідомленні Генштабу ЗСУ від 13 серпня йдеться, що "на Шахтарському напрямку ворог здійснив марні спроби відновити втрачені позиції в районі Урожайного Донецької області".

Водночас Сили оборони продовжують наступальні операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Повідомляється про частковий успіх у районі Роботиного Запорізької області, де ЗСУ "закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби".

Нагадаємо, що, за даними The New York Times, у ЗСУ є тактичний прогрес за двома напрямками: просунулися на 16-19 км у напрямку до узбережжя Азова, щоб відрізати логістику ЗС РФ.

Також повідомлялося, що екснардеп, якого президент Зеленський публічно називав бандитом, став найбільшим постачальником зброї в Україні. Про це пишуть автори журналістського розслідування NYT. Зазначається, що в перші дні війни зв'язки і бюрократичні навички корупціонера допомогли забезпечити постачання зброї для стримування російських військ, які наступали на Київ.