"Приводів для ажіотажу немає": у Міноборони оцінили "рейд" на лівобережжя Херсонщини

У відомстві наголосили на тому, що потрібно висадитися, не бути знищеним і ще й закріпитися, потрібно зачистити територію. Окрім того, потрібно відкинути ворога.

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Висновки щодо ситуації з просуванням українських військ на Херсонщині робити передчасно. У Telegram 12 серпня Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України, повідомила подробиці.

Вона зазначила, що знову почався експертний ажіотаж, який стосується просування українських військ на Херсонщині. Зі слів Маляр, нещодавно вона повернулася з відповідних локацій.

"Приводів для ажіотажу немає", — пояснила вона.

Представниця відомства додала, що для того, щоб там висадитися, не бути знищеним і ще й закріпитися, потрібно зачистити територію. Окрім того, потрібно відкинути ворога.

"Ми бережемо людей, тому працюємо контрбатарейно", — повідомила Маляр.

Маляр також зазначила, що певні підрозділи виконали завдання. Вона наголосила, що повернути усі тимчасово окуповані території це головне завдання України, тому скрізь відпрацьовується така можливість.

Рейд на лівобережжя Херсонщини: інформація Bіld

Військовий оглядач Bild Юліан Репке 12 серпня підтвердив інформацію про те, що українські спецпризначенці зуміли на невеликих човнах переправилися через річки Дніпро та Конка. Сили оборони України нібито змогли закріпитися у відповідній локації на лівому березі Херсонської області. Переправу наче було здійснено під прикриттям відповідного ракетного обстрілу, яким українська армія успішно відвертала окупантів.

Німецький журналіст у своїй публікації звернув увагу й на заяви російських "військкорів", які підтвердили, що під час операції є втрати. Вони наводили дані щодо загибелі або потрапляння у полон 25 російських військовослужбовців. З їхніх слів, розвідгрупа на чолі з майором Томовим "зникла".

Нагадаємо, 12 серпня HIMARS на лівобережжі Херсонщини знищив склад боєкомплекту російських загарбників. Внаслідок атаки вдалося знищити склад боєприпасів російських окупантів на тимчасово окупованій території Лівобережжя.