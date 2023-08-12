Підрозділ ЗСУ перейшов Дніпро і закріпився на лівобережжі Херсонщини, – оглядач Bild (карта)

Переправу, як заявив військовий оглядач Юліан Репке, наче було здійснено під прикриттям ракетного удару, яким українська армія відвертала окупантів.

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Українські спецпризначенці на невеликих човнах переправилися через річки Дніпро та Конка, зумівши закріпитися у відповідній локації на лівому березі Херсонської області. Подробиці повідомив 12 серпня військовий оглядач Bild Юліан Репке у Twitter.

З його слів, це вдалося зробити завдяки секретній операції. Її провели 8 серпня спецпризначенці ГУР. Внаслідок цього нібито могло відбуися викрадення російського майора Томова, щоб дізнатися більше стосовно стратегії оборони російських загарбників в окупованій Херсонській області. Переправу наче було здійснено під прикриттям ракетного обстрілу, яким українська армія успішно відвертала окупантів.

Район річок Дніпро і Конка Фото: Юліан Репке/Twitter

У Telegram видання Bild також йдеться про те, що українцям вдалося імітувати заклик російських солдатів про допомогу. Для цього вдало використали чи то рацію, чи їхній мобільний телефон одного з убитих росіян. Майор військ РФ Томов у супроводі ще приблизно десяти окупантів поїхав на передову, де на нього чекала засідка. Окупантів, які не здалися, українські спецпризначенці під час бою ліквідували.

Німецький журналіст звернув увагу й на заяви російських "військкорів", які підтвердили, що під час операції загинули або потрапили в полон 25 російських військовослужбовців. З їхніх слів, розвідгрупа на чолі з майором Томовим "зникла".

За інформацією Bild, під час ризикованої операції український спецпідрозділ також втратив кількох бійців.

Рейд на лівобережжя Херсонщини: реакція Міноборони

Наразі підтверджень інформації стосовно того, що українським військам вдалося закріпитися поблизу річки Дніпро та Конка, не було. Натомість заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 9 серпня повідомила, що українські захисники на катерах форсували Дніпро та висадилися в районі населеного пункту Козачі Лагері на Херсонщині.

Ситуація на Херсонщині від Генштабу ЗСУ

У звіті Генерального штабу ЗСУ від 12 серпня йдеться про те, що на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 25 населених пунктів. Атак зазнали Берислав, Антонівка, Токарівка, Комишани, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

На Миколаївщині також були обстріли населених пунктів. Удару зазнали Куцуруб та Очаків.

Нагадаємо, у липні ССО вдало штурмували позиції російських загарбників на острові Дніпра. Внаслідок операції українських військових знищено один човен противника й один пошкоджено, а також ліквідовано п'ятеро окупантів.