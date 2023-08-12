Подразделение ВСУ форсировало Днепр и закрепилось на левобережье Херсонщины, — обозреватель Bild (карта)

Переправа, как заявил военный обозреватель Юлиан Репке, якобы была осуществлена под прикрытием ракетного удара, которым украинская армия отвлекала оккупантов.

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Украинские спецназовцы на небольших лодках переправились через реки Днепр и Конка, сумев закрепиться в соответствующей локации на левом берегу Херсонской области. Подробности сообщил 12 августа военный обозреватель Bild Юлиан Репке в Twitter.

По его словам, это удалось сделать благодаря секретной операции. Ее провели 8 августа спецназовцы ГУР. В результате этого якобы могло произойти похищение российского майора Томова, чтобы узнать больше о стратегии обороны российских захватчиков в оккупированной Херсонской области. Переправа якобы была осуществлена под прикрытием ракетного обстрела, которым украинская армия успешно отвлекала оккупантов.

Район рек Днепр и Конка Фото: Юлиан Репке/Twitter

В Telegram издания Bild также говорится о том, что украинцам удалось имитировать призыв российских солдат о помощи. Для этого удачно использовали то ли рацию, то ли их мобильный телефон одного из убитых россиян. Майор войск РФ Томов в сопровождении еще примерно десяти оккупантов поехал на передовую, где его ждала засада. Оккупантов, которые не сдались, украинские спецназовцы во время боя ликвидировали.

Немецкий журналист обратил внимание и на заявления российских "военкоров", которые подтвердили, что во время операции погибли или попали в плен 25 российских военнослужащих. По их словам, разведгруппа во главе с майором Томовым "исчезла".

По информации Bild, во время рискованной операции украинское спецподразделение также потеряло нескольких бойцов.

Рейд на левобережье Херсонщины: реакция Минобороны

Пока подтверждений информации о том, что украинским войскам удалось закрепиться вблизи реки Днепр и Конка, не было. Зато заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 9 августа сообщила, что украинские защитники на катерах форсировали Днепр и высадились в районе населенного пункта Казачьи Лагери на Херсонщине.

Ситуация на Херсонщине от Генштаба ВСУ

В отчете Генерального штаба ВСУ от 12 августа говорится о том, что на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам врага подверглись более 25 населенных пунктов. Атакам подверглись Берислав, Антоновка, Токаревка, Камышаны, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

На Николаевщине также были обстрелы населенных пунктов. Удару подверглись Куцуруб и Очаков.

Напомним, в июле ССО удачно штурмовали позиции российских захватчиков на острове Днепра. В результате операции украинских военных уничтожена одна лодка противника и одна повреждена, а также ликвидированы пятеро оккупантов.