Подразделение ВСУ форсировало Днепр и закрепилось на левобережье Херсонщины, — обозреватель Bild (карта)
Переправа, как заявил военный обозреватель Юлиан Репке, якобы была осуществлена под прикрытием ракетного удара, которым украинская армия отвлекала оккупантов.
Украинские спецназовцы на небольших лодках переправились через реки Днепр и Конка, сумев закрепиться в соответствующей локации на левом берегу Херсонской области. Подробности сообщил 12 августа военный обозреватель Bild Юлиан Репке в Twitter.
По его словам, это удалось сделать благодаря секретной операции. Ее провели 8 августа спецназовцы ГУР. В результате этого якобы могло произойти похищение российского майора Томова, чтобы узнать больше о стратегии обороны российских захватчиков в оккупированной Херсонской области. Переправа якобы была осуществлена под прикрытием ракетного обстрела, которым украинская армия успешно отвлекала оккупантов.
В Telegram издания Bild также говорится о том, что украинцам удалось имитировать призыв российских солдат о помощи. Для этого удачно использовали то ли рацию, то ли их мобильный телефон одного из убитых россиян. Майор войск РФ Томов в сопровождении еще примерно десяти оккупантов поехал на передовую, где его ждала засада. Оккупантов, которые не сдались, украинские спецназовцы во время боя ликвидировали.
Немецкий журналист обратил внимание и на заявления российских "военкоров", которые подтвердили, что во время операции погибли или попали в плен 25 российских военнослужащих. По их словам, разведгруппа во главе с майором Томовым "исчезла".
По информации Bild, во время рискованной операции украинское спецподразделение также потеряло нескольких бойцов.
Рейд на левобережье Херсонщины: реакция Минобороны
Пока подтверждений информации о том, что украинским войскам удалось закрепиться вблизи реки Днепр и Конка, не было. Зато заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 9 августа сообщила, что украинские защитники на катерах форсировали Днепр и высадились в районе населенного пункта Казачьи Лагери на Херсонщине.
Ситуация на Херсонщине от Генштаба ВСУ
В отчете Генерального штаба ВСУ от 12 августа говорится о том, что на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам врага подверглись более 25 населенных пунктов. Атакам подверглись Берислав, Антоновка, Токаревка, Камышаны, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.
На Николаевщине также были обстрелы населенных пунктов. Удару подверглись Куцуруб и Очаков.
Напомним, в июле ССО удачно штурмовали позиции российских захватчиков на острове Днепра. В результате операции украинских военных уничтожена одна лодка противника и одна повреждена, а также ликвидированы пятеро оккупантов.