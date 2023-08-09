"Рейд через Днепр": в Минобороны прокомментировали заявление россиян о прорыве ВСУ на Херсонщине

Оборонное ведомство просит граждан доверять только проверенной и безопасной информации, которую распространяет Генштаб ВСУ и Минобороны Украины.

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Российские пропагандисты 8 августа сообщили, что ВСУ на катерах форсировали Днепр и высадились в районе населенного пункта Казачьи Лагери на Херсонщине. В Минобороны Украины прокомментировали информацию о рейде через Днепр. Об этом в эфире телемарафона 9 августа сказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Вооруженные силы и Генеральный штаб не подтверждают эту информацию по состоянию на сейчас. Мы в очередной раз просим всех доверять только официальным источникам. Любая информация, которая связана с зоной боевых действий, может влиять на ход боевых действий. Генштаб ВСУ и Минобороны распространяют только безопасную информацию", — сказала Анна Маляр.

Между тем в российских телеграм-каналах уже заявили о 25 убитых во время рейда россиян, захваченной ВСУ технике и пленных. Отдельно пропагандисты обвинили МО РФ в сокрытии потерь.

Кроме этого, американский Институт изучения войны, ссылаясь на российские источники, тоже заявил о форсировании ВСУ Днепра и выхода на Левый берег и назвали это "тактическим сюрпризом".

"Несколько военных блогеров РФ сообщили, что ВСУ высадили до семи катеров, каждый из которых перевозил около шести-семи человек, на восточном берегу Днепра в районе населенного пункта Казачьи Лагеря, прорвали российскую оборону и продвинулись на 800 метров", — говорится в сообщении.

Напомним, что ВС РФ на Купянском направлении сосредоточили 8 штурмовых отрядов и намерены прорвать украинскую оборону. Враг пытался рассечь Силы обороны ударом с фланга и окружить украинские подразделения.

Ранее сообщалось, что ВС РФ несут огромные потери на Сватовско-Креминском направлении. Раненых везут в Белгород, а убитых — в Ростов-на-Дону, чтобы скрыть количество потерь.