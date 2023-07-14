FPV-дроны довершили работу: ССО штурмовали позиции россиян на острове Днепра (видео)

В результате операции украинских военных уничтожена 1 лодка противника и 1 повреждена, а также ликвидировано 5 оккупантов.

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Воины 73 морского центра специальных операций Сил специальных операций ВС Украины провели штурмовые действия на одном из островов на реке Днепр. Подробности 14 июля Сил специальных операций ВС Украины сообщили в Facebook.

Украинские войска обнаружили позиции противника и неизвестный предмет, который значительно ухудшал работу средств воздушной разведки Сил обороны. Бойцы приняли решение выдвинуться в район и уничтожить личный состав и в дальнейшем взять под контроль определенный район.

"Только один дрон может решить, будет ли вы жить или умрете", — говорится на видео.

После детального планирования, воины 73 морского центра специальных операций ССО выдвинулись на двух лодках и осуществили штурм позиций противника. Им удалось уничтожить двух оккупантов и продвинуться дальше.

Успешную работу штурмовой группы закончили операторы FPV дронов. Впоследствии другая лодка россиян прибыла за ранеными, но и она была поражена.

Результат действий бойцов успешные. В результате операции уничтожена 1 лодка противника и 1 повреждена. Кроме того, обезврежено 5 оккупантов.

"Работаем дальше!" — отметили защитники.

ССО Украины в войне с Россией

ССО Украины в июле уничтожили 9 единиц вражеской техники в районе Бахмута. Зафиксирована ликвидация артустановки и важные комплексы войск РФ — Р — 325У, станция РЭБ "Леер", комплексы П-18 "Малахит" и комплекс "Каста — 2Е2".

Также в июле в районе Бахмута артиллерия уничтожила три "Града". Вся техника, которую российские захватчики особо не прятали, была уничтожена после проведения специальной разведки в тылу врага.

Напомним, 14 июля беспилотник уничтожил редкий российский БТР. Техника должна была минировать территорию, чтобы замедлить ВСУ, но сам наехал на мину, а сброшенная с БПЛА граната вызвала детонацию боекомплекта.