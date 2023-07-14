Ездил и разбрасывал мины: беспилотник расправился с редким российским БТР (видео)

БТР должен был минировать территорию, чтобы замедлить ВСУ, но сам наехал на мину, а сброшенная с БПЛА граната вызвала детонацию боекомплекта.

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Украиские военные с помощью беспилотного летального аппарата уничтожили редкий российский БТР-80, который мог минировать местность. Соответсвующее видео в Telegram-канале "Маршал" опубликовал украинский полицейский Евгений Жуков в четверг, 13 июля.

Он опубликовал кадры, на котором дрон помогает военным расправляться с бронированной техникой оккупантов. Оккупанты в БТР-80 должны были разбрасывать мины на передовой, но сами наехали на взрывное устройство и подорвались — машина повредила свои колеса и замерла на открытом пространстве.

Украинские военные запустили беспилотник, чтобы добить вражеский бронетранспортер. С помощью дрона оператор ВСУ сбросил на БТР-80 боеприпас — 40-мм гранату, которая вызвала возгорание и мощный взрыв. Технику ВС РФ окутал плотный столб белого дыма, который поднялся высоко в небо. В это же время начинают детонировать мины, которые российские военные могли разбросать на поле боя и так затормозить контрнаступление ВСУ.

Что собой представляет БТР-80 с установкой минирования

Это колесный бронетранспортер, который был принят на вооружение еще в 1985 году. Машина благодаря броне защищена от пуль, но не может выдержать попадание реактивной гранаты. Она уязвима также для ПТРК противника и для артиллерийского огня из пушек. Состоит на вооружении у 26 государств.

БТР-80 можно модифицировать и оснастить универсальным минным заградителем (УМЗ). В таком случае бронетранспортер получает возможность на ходу разбрасывать противопехотные осколочные мины ПОМ-2.

Напомним, 13 июля бойцы ГУР уничтожили сразу четыре комплекса "Муром" ВС РФ. С помощью легких беспилотников разведчики лишили россиян оборудования, которое помогало оккупантам следить за действиями украинских Сил обороны.

Кроме того, в начале июня современный российский танк Т-90 подорвался на украинской мине под Марьинкой. Командир танка и наводчик успели выскочить из горящей военной техники и спастись бегством.