Їздив і розкидав міни: безпілотник розправився з рідкісним російським БТР (відео)

БТР мав мінувати територію, щоб уповільнити ЗСУ, але сам наїхав на міну, а скинута з БПЛА граната спричинила детонацію боєкомплекту.

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Українські військові за допомогою безпілотного летального апарата знищили рідкісний російський БТР-80, який міг мінувати місцевість. Відповідне відео в Telegram-каналі "Маршал" опублікував український поліцейський Євген Жуков у четвер, 13 липня.

Він опублікував кадри, на якому дрон допомагає військовим розправлятися з броньованою технікою окупантів. Окупанти в БТР-80 мали розкидати міни на передовій, але самі наїхали на вибуховий пристрій і підірвалися — машина пошкодила свої колеса і завмерла на відкритому просторі.

Українські військові запустили безпілотник, щоб добити ворожий бронетранспортер. За допомогою дрона оператор ЗСУ скинув на БТР-80 боєприпас — 40-мм гранату, яка спричинила загоряння і потужний вибух. Техніку ЗС РФ огорнув щільний стовп білого диму, який піднявся високо в небо. Водночас починають детонувати міни, які російські військові могли розкидати на полі бою і так загальмувати контрнаступ ЗСУ.

Що собою являє БТР-80 з установкою мінування

Це колісний бронетранспортер, який був прийнятий на озброєння ще в 1985 році. Машина завдяки броні захищена від куль, але не може витримати влучення реактивної гранати. Вона вразлива також для ПТРК противника і для артилерійського вогню з гармат. Стоїть на озброєнні у 26 держав.

БТР-80 можна модифікувати й оснастити універсальним мінним загороджувачем (УМЗ). У такому разі бронетранспортер отримує можливість на ходу розкидати протипіхотні осколкові міни ПОМ-2.

Нагадаємо, 13 липня бійці ГУР знищили одразу чотири комплекси "Муром" ЗС РФ. За допомогою легких безпілотників розвідники позбавили росіян обладнання, яке допомагало окупантам стежити за діями українських Сил оборони.

Крім того, на початку червня сучасний російський танк Т-90 підірвався на українській міні під Мар'їнкою. Командир танка і навідник встигли вискочити з палаючої військової техніки та врятуватися втечею.