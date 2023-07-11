ССО Украины уничтожили 9 единиц вражеской техники в районе Бахмута (видео)

Уничтожены артиустановки и важные комплексы войск РФ — Р — 325У, станция РЭБ "Леер", комплексы П-18 "Малахит" и комплекс "Каста — 2Е2".

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Одно из подразделений ССО Украины вместе с побратимами из Сил обороны уничтожило 9 единиц российской боевой техники на Бахмутском направлении, где продолжаются активные боевые действия. Об этом 11 июля сообщили в пресс-службе подразделения в Facebook.

В списке вражеской техники различные артиллерийские системы и станции радиоэлектронной борьбы. На этот раз список вражеских потерь пополнили 2 единицы 2С5 "Гиацинт, 2 единицы 2С7 "Пион". Уничтожены и важные комплексы войск РФ — Р — 325У, станция РЭБ "Леер", 2 ед. комплекса П-18 "Малахит" и комплекс "Каста — 2Е2".

Операторы ССО вели охоту за техникой оккупанта в течение недели. Определив координаты расположения техники и расчетов противника, было нанесено поражение средствами артиллерии.

"Продолжаем уничтожать оккупантов везде, где бы они ни были. Работаем дальше!" — говорится в заметке.

ССО Украины в войне с Россией

В июне FPV-дроны ССО ликвидировали россиян во время штурма. Группа российских военных дважды пыталась штурмовать позиции сил обороны Украины, но поплатилась за это. Командование ССО отмечает, что беспилотники оказались чрезвычайно эффективными в этом бою. Во время боевых действий российские военные забежали в здания, надеясь укрыться от огня, но дроны залетели туда, куда пехотинцы не доставали стрелковым оружием.

В апреле бойцы подразделения показали, как превращают вражескую технику на металлолом. Оккупанты на Т-90 подорвались на противотанковых минах, оставленных защитниками Украины. Бойцы добили технику противника из противотанкового оружия.

Также ССО Украины уничтожили очередную переправу войск РФ на Луганщине. Бойцы ССО минировали переправу прямо "перед носом" у российских военных, что не помешало успешному проведению операции.

Напомним, 11 июля первая женщина-военная прошла Q-курс ССО Украины. Соответствующие тренировки преодолевает только один из десяти претендентов.