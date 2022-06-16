ССО Украины уничтожили очередную переправу войск РФ на Луганщине (видео)

Бойцы ССО минировали переправу прямо "перед носом" у российских военных, что не помешало успешному проведению операции.

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Силы специальных операций уничтожили очередную понтонную переправу российских войск в Луганской области. Об этом сообщает командование ССО в Фейсбуке.

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Как пишут военные, они не знают, о чем думали вражеские войска, когда прокладывали понтонный мост для форсирования реки в Луганской области.

"Ведь вокруг этого места более чем достаточно недобрых знаков в виде сожженной российской техники", — пишут в ССО.

При этом отмечается, что бойцы Силы спецопераций минировали российскую переправу прямо у них под носом ночью. Военные также не знают, на что надеялись ВС РФ в тот момент. Однако бойцы точно знают, какие эмоции были у них, когда в воздух отправился очередной понтонный мост ВС РФ.

Отметим, в британской разведке подчеркивали, что дальнейший успех российских войск будет зависеть от переправ через реки или от ударов во фланги ВСУ.

22 мая сообщалось, что ВСУ снова разрушили понтонную переправу ВС РФ через Северский Донец. В результате огневого поражения враг потерял несколько единиц техники и десятки военных.

Как ранее писали в NYT, разгром ВС РФ при форсировании Северского Донца стал одним из самых смертоносных эпизодов войны.