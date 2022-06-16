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ССО України знищили чергову переправу військ РФ на Луганщині (відео)

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знищення переправи через річку
Підрив понтонної переправи

Бійці ССО мінували переправу прямо "перед носом" у російських військових, що не завадило успішному проведенню операції.

Сили спеціальних операцій знищили чергову понтонну переправу російських військ у Луганській області. Про це повідомляє командування ССО у Фейсбуці.

Як пишуть військові, вони не знають, що думали ворожі війська, коли прокладали понтонний міст для форсування річки в Луганській області.

"Адже навколо цього місця аж задосить недобрих знаків у вигляді спаленої російської техніки", — пишуть у ССО.

Водночас наголошується, що бійці Сили спецоперацій мінували російську переправу в них під носом вночі. Військові також не знають, на що сподівалися ЗС РФ на той момент. Проте бійці точно знають, які емоції були в них, коли у повітря вирушив черговий понтонний міст ЗС РФ.

Зазначимо, у британській розвідці наголошували, що подальший успіх російських військ залежатиме від переправ через річки або від ударів у фланги ЗСУ.

22 травня повідомляли, що ЗСУ знову зруйнували понтонну переправу ЗС РФ через Сіверський Донець. Внаслідок вогневого ураження ворог втратив кілька одиниць техніки та десятки військових.

Як раніше писали в NYT, розгром ЗС РФ під час форсування Сіверського Дінця став одним із смертоносніших епізодів війни.