ЗСУ знову зруйнували понтонну переправу ЗС РФ через Сіверський Донець

У момент артилерійського удару українських військових на переправі знаходився танк, який упав у воду. Унаслідок роботи ЗСУ ворог втратив кілька одиниць техніки та десятки військових.

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ЗСУ вкотре знищили ворожу понтонну переправу через річку Сіверський Донець, повідомляє пресслужба МВС України.

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"Ворог планував подолати Сіверський Донець, а поповнив склад підводного флоту", — повідомили в МВС України та розповіли подробиці.

Про спроби вкотре звести понтонну переправу через річку Сіверський Донець дізналися аеророзвідники Державної прикордонної служби України.

ЗС РФ привезли понтонний міст і збиралися переправити майже десять одиниць броньованої техніки. Інформація була своєчасно передана артилеристам ЗСУ, які "точним пострілом зруйнували переправу разом із танком супротивника, який у цей час на ній і знаходився".

[ + – ] Знищення поромної переправи ЗС РФ

За інформацією МВС України, ворожі танки, БМП та піхота намагалися втекти. Знайти їх допомогла пташка українських прикордонників.

"Унаслідок роботи нашої артилерії ворог втратив кілька одиниць техніки та кілька десятків військових", — йдеться у повідомленні.

Фото: Генштаб ВСУ

[ + – ] Раніше знищена техніка ЗС РФ на річці Сіверський Донець Фото: Генштаб ВСУ

Це не перша спроба російських окупантів переправитися через річку Сіверський Донець. Зокрема, вони намагалися це зробити дев'ятого травня, щоб оточити міста Лисичанськ і Сєвєродонецьк у Луганській області. Але після роботи українських військових цю переправу було зруйновано. Російські пропагандисти визнавали, що внаслідок ударів українських захисників було знищено понад 70 одиниць військової техніки ЗС РФ.

Пізніше боєць ЗСУ розповів, як саме готувалася та проводилася операція зі знищення переправи та військової техніки супротивника. Це, за його словами, зайняло кілька днів.