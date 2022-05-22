ВСУ снова разрушили понтонную переправу ВС РФ через Северский Донец
В момент артиллерийского удара украинских военных на переправе находился танк, который свалился в воду. В результате работы ВСУ враг потерял несколько единиц техники и десятки военных.
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ВСУ в очередной раз уничтожили вражескую понтонную переправу через реку Северский Донец, сообщает пресс-служба МВД Украины.
"Враг планировал преодолеть Северский Донец, а пополнил состав подводного флота", — сообщили в МВД Украины и рассказали подробности.
О попытках в очередной раз возвести понтонную переправу через реку Северский Донец узнали аэроразведчики Государственной пограничной службы Украины.
ВС РФ привезли понтонный мост и собирались переправить около десяти единиц бронированной техники. Информация была своевременно передана артиллеристам ВСУ, которые "точным выстрелом разрушили переправу вместе с танком противника, который в это время на ней и находился".
По информации МВД Украины, вражеские танки, БМП и пехота пытались скрыться. Найти их помогла "птичка" украинских пограничников.
"В результате работы нашей артиллерии враг потерял несколько единиц техники и несколько десятков военных", — говорится в сообщении.
Это не первая попытка российских оккупантов переправиться через реку Северский Донец. В частности, они пытались это сделать девятого мая, чтобы окружить города Лисичанск и Северодонецк в Луганской области. Но после работы украинских военных эта переправа была разрушена. Российские пропагандисты признавали, что в результате ударов украинских защитников было уничтожено более 70 единиц военной техники ВС РФ.
Позже боец ВСУ рассказал, как именно готовилась и проводилась операция по уничтожению переправы и военной техники противника. Это, по его словам, заняло несколько дней.