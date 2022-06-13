Форсування річок стане одним із ключових факторів у війні, — розвідка Британії

За даними розвідки, для оперативного успіху військам РФ необхідно атакувати з флангів на Донбасі або знову намагатися форсувати річки.

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У минулі вихідні бої довкола Сєвєродонецька тривали. Водночас форсування річок, імовірно, стане одним із найважливіших факторів у війні. Про це повідомляється у свіжому оновленні британської розвідки.

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Найближчими місяцями форсування річок, імовірно, стане одним із найважливіших і визначальних факторів у ході війни. Для досягнення успіху на нинішньому оперативному етапі наступу на Донбасі військам РФ потрібно або проводити амбітні флангові дії, або намагатись знову форсувати річки.

[ + – ] Оновлення британської розвідки

Розвідники відзначають, що ключова для ЗС РФ ділянка на лінії фронту лежить на захід від річки Сіверський Донець завдовжки 90 км.

Українським силам часто вдалося знищувати мости перед своїм відступом. А РФ щосили намагалася скоординувати великомасштабні переправи через річки під обстрілами ЗСУ.

Нагадаємо, аналітики ISW прогнозують, що російські війська зіткнуться з труднощами штурму Слов'янська через Сіверський Дінець.

22 травня повідомлялося, що ЗСУ знову зруйнували понтонну переправу ЗС РФ через Сіверський Донець. Унаслідок вогневого ураження ворог втратив кілька одиниць техніки та десятки військових.