Через річку Сіверський Донець: ЗС РФ натраплять на труднощі під час штурму Слов'янська, — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російським військовим доведеться форсувати річку у двох місцях, щоб вони змогли просунутися до міста.

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Армія Росії досягла незначних успіхів у наступі на північ від Слов'янська Донецької області. Однак, ймовірно, натраплять на труднощі під час штурму самого міста через тактичні проблеми, пов'язані з форсуванням річки Сіверський Донець. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

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У відомстві вважають, що російські війська хочуть посилити свій контроль району навколо Святогірська, щоб рухатися вперед до Слов'янська. Але навряд чи вони захопили цю ділянку 9 червня через опір українських військових.

Крім того, спробам росіян просунутися до Слов'янська, ймовірно, заважає річка Сіверський Донець. Її їм доведеться успішно форсувати й перетнути на північ — у районі Святогірська-Тетянівки та на схід від Слов'янська — в районі Райгородка, щоб просунутися до міста.

Фахівці зазначили, що російські війська продовжували наземні, повітряні та артилерійські атаки на схід від Бахмута і 9 червня досягли деяких успіхів у Комишувасі (на північний схід від Бахмута) і Ротах (на південний схід від Бахмута). Окупанти також продовжували безуспішні атаки на Нагірне та Миколаївку.

9 червня британські розвідники повідомляли, що ЗС РФ активізували наступ від Ізюма після їх зупинки у квітні. Ймовірно, вони це роблять з метою чинити тиск на Сєвєродонецьк Луганської області та розпочати просування углиб Донецької області.

Також бойовики ОРДЛО заявили, що за вогневої підтримки почалися бої за Слов'янськ. Проте Генштаб у своєму зведенні 9 червня повідомляв, що окупанти готуються до наступу на Слов'янському напрямі.

Аналітики ISW писали, що ЗС РФ готуються до штурму Слов'янська. Вони продовжують операції в районі Святогірська і на захід від Лимана, щоб з'єднатися з угрупованням на південний схід від Ізюма і наступати на Слов'янськ.