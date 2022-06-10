Из-за реки Северский Донец: ВС РФ столкнутся с трудностями штурма Славянска, — ISW

Аналитики Института изучения войны считают, что российским военным придется форсировать реку в двух местах, чтобы они смогли продвинуться к городу.

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Армия России добилась незначительных успехов в наступлении к северу от Славянска Донецкой области. Однако, вероятно, столкнется с трудностями при штурме самого города из-за тактических проблем, связанных с форсированием реки Северский Донец. Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

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В ведомстве считают, что российские войска хотят усилить свой контроль района вокруг Святогорска, чтобы двигаться вперед к Славянску. Но навряд ли они захватили этот участок 9 июня из-за сопротивления украинских военных.

Кроме того, попыткам россиян продвинуться к Славянску, вероятно, мешает река Северский Донец. Ее им придется успешно форсировать и пересечь к северу — в районе Святогорска-Тетяновки и восточнее Славянска — в районе Райгородка, чтобы продвинуться к городу.

Специалисты отметили, что российские войска продолжали наземные, воздушные и артиллерийские атаки к востоку от Бахмута и 9 июня добились некоторых успехов в Комышувахе (к северо-востоку от Бахмута) и Ротах (к юго-востоку от Бахмута). Оккупанты также продолжали безуспешные атаки на Нагорное и Николаевку.

9 июня британские разведчики сообщали, что ВС РФ активизировали наступление от Изюма после их остановки в апреле. Вероятно, они это делают с целью оказать давление на Северодонецк Луганской области и начать продвижение вглубь Донецкой области.

Также боевики ОРДЛО заявили, что при огневой поддержке начались бои за Славянск. Однако Генштаб в своей сводке 9 июня сообщал, что оккупанты готовятся к наступлению на Славянском направлении.

Аналитики ISW писали, что ВС РФ готовятся к штурму Славянска. Они продолжают операции в районе Святогорска и западнее Лимана, чтобы соединиться с группировкой юго-восточнее Изюма и наступать на Славянск.