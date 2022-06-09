ВС РФ ищут слабые места в обороне Северодонецка и готовятся к штурму Славянска, — ISW (фото)

Американские аналитики предполагают, что подразделения украинской армии не будут концентрироваться на удержании областного центра.

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ВС РФ продолжают штурмовать прифронтовой Северодонецк и стараются найти слабые места в обороне Вооруженных сил Украины для разгрома украинской военной группировки. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны ISW от 8 июня.

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По данным аналитиков, командование ВС РФ не заинтересовано в форсировании Северского Донца в районе Северодонецка, в котором продолжают держат оборону подразделения ВСУ.

С этой целью, как сказано в ISW, захватчики ищут слабые места в защите украинской армии, хотят зайти с фланга в спину нашим военнослужащим для окружения и возможного разгрома группировки. ВСУ, в свою очередь, продолжают осуществлять гибкую оборону Северодонецка, стремясь нанести максимальный урон подразделениям ВС РФ в местах массового скопления личного состава и боевой техники.

Аналитики ISW предполагают, что украинская армия не будет концентрироваться на удержании областного центра, часть которого уже контролируют оккупационные войска. В своем отчете эксперты также сослались на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая о том, что бойцам ВСУ, несмотря на успешное контрнаступление в Северодонецке, пришлось отступить и вернуться на прежние позиции из-за массированных обстрелов со стороны захватчиков.

"Российские войска, вероятно, стремятся продвинуться вверх по западному берегу реки Северский Донец, чтобы избежать сложной переправы через реку со стороны Северодонецка. Российские силы продолжают операции в районе Святогорска и западнее Лимана, чтобы соединиться с группировкой юго-восточнее Изюма и наступать на Славянск", — продолжили аналитики в отчете и предупредили, что возможный захват Райгородка, который расположен в 10 километрах от административного центра, позволит ВС РФ продвигаться в направлении Славянской городской громады.

[ + – ] ВС РФ пытаются обойти с фланга подразделения ВСУ в Северодонецке

Напомним, подразделениям ВСУ удалось практически полностью уничтожить 15-ю бригаду ВС РФ, которая активно участвовала в боевых действиях в Украине. Из 1800 российских военнослужащих были ликвидированы 800 человек, а еще 400 получили различные ранения и травмы.

Также Фокус в своем материале объяснял, почему захват Северодонецка и Лисичанска является главной стратегической целью ВС РФ.