Военный эксперт объяснил, почему Кремлю так важно захватить Северодонецк и Лисичанск

По мнению Олега Жданова, с военной точки зрения Северодонецк не имеет важного значения, однако оккупация всей Луганской области позволит России заявить о большой победе и взять паузу, чтобы подготовиться к наступлению на других направлениях.

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Россия пытается реализовать свой замысел по полному захвату Северодонецка, а после и Лисичанска, чтобы представить это как важную победу, сказал в комментарии Фокусу военный эксперт Олег Жданов.

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"Сегодня удержать Северодонецк — не столько военное задание, сколько политическое. Если мы потеряем контроль над Северодонецком, а после — близлежащим Лисичанском, то потеряем контроль над всей Луганской областью. И россияне будут подавать это как свою символическую победу после значительных неудач", — подчеркнул Жданов.

По его мнению, захват Луганской области позволил бы Кремлю заявить о прогрессе в достижении заявленной цели по "освобождению" Донбасса. А еще россияне хотят взять паузу, чтобы пополнить свои силы на этом и других направлениях. Затем они начнут продвигаться на запад, в сторону Краматорска — административного центра Донецкой области.

Эксперт отмечает, с военной точки зрения Северодонецк не имеет какого-то особо важного значения.

"Соседний Лисичанск имеет более эффективное и выгодное положение в плане географии местности. С одной стороны — река, сам город находится на более высоком берегу, с него обстреливать пройму реки можно сверху вниз", — поясняет Жданов.

Руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что оккупанты усилили хаотичные обстрелы жилых домов в разных населенных пунктах области, в Лисичанске больше всего достается центральному району. При этом россиянам не удается взять под свой контроль Северодонецк.

Ранее в комментарии Фокусу военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что перед украинской армией в Северодонецке стоят три главных задания. Украинским силам необходимо укрепиться на всех возможных позициях, предотвратить окружение города и не потерять контроль над трассой Лисичанск-Бахмут.