Військовий експерт пояснив, чому Кремлю так важливо захопити Сєвєродонецьк і Лисичанськ

На думку Олега Жданова, з військового погляду Сєвєродонецьк не має важливого значення, проте окупація всієї Луганської області дозволить Росії заявити про велику перемогу та взяти паузу, щоб підготуватися до наступу на інших напрямках.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Росія намагається реалізувати свій задум щодо повного захоплення Сєвєродонецька, а потім і Лисичанська, щоб представити це як важливу перемогу, сказав у коментарі Фокусу військовий експерт Олег Жданов.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Сьогодні утримати Сєвєродонецьк — не стільки військове завдання, скільки політичне. Якщо ми втратимо контроль над Сєвєродонецьком, а згодом — сусіднім Лисичанськом, то втратимо контроль над усією Луганською областю. І росіяни подаватимуть це як свою символічну перемогу після значних невдач", — підкреслив Жданов.

На його думку, захоплення Луганської області дозволило б Кремлю заявити про прогрес у досягненні заявленої мети щодо "звільнення" Донбасу. А ще росіяни хочуть взяти паузу, щоб поповнити свої сили на цьому й інших напрямках. Потім вони почнуть просуватися на захід у бік Краматорська — адміністративного центру Донецької області.

Експерт зазначає, з військового погляду Сєвєродонецьк не має якогось особливо важливого значення.

"Сусідній Лисичанськ має більш ефективне і вигідне становище у плані географії місцевості. З одного боку — річка, саме місто знаходиться на вищому березі, з нього обстрілювати пройму річки можна зверху вниз", — пояснює Жданов.

Керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що окупанти посилили хаотичні обстріли житлових будинків у різних населених пунктах області, у Лисичанську найбільше дістається центральному району. При цьому росіянам не вдається взяти під свій контроль Сєвєродонецьк.

Раніше у коментарі Фокусу військовий експерт Олександр Мусієнко розповів, що перед українською армією у Сєвєродонецьку стоять три головні завдання. Українським силам необхідно зміцнитися на всіх можливих позиціях, запобігти оточенню міста та не втратити контроль над трасою Лисичанськ-Бахмут.