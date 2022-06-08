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Військовий експерт пояснив, чому Кремлю так важливо захопити Сєвєродонецьк і Лисичанськ

Тетяна Катриченко
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Російські війська на Донбасі, штурм Сєверодонецька, захоплення Лисичанська
Фото: Getty Images | Наразі головні зусилля російських окупантів сконцентровані на повному захопленні Луганської області

На думку Олега Жданова, з військового погляду Сєвєродонецьк не має важливого значення, проте окупація всієї Луганської області дозволить Росії заявити про велику перемогу та взяти паузу, щоб підготуватися до наступу на інших напрямках.

Росія намагається реалізувати свій задум щодо повного захоплення Сєвєродонецька, а потім і Лисичанська, щоб представити це як важливу перемогу, сказав у коментарі Фокусу військовий експерт Олег Жданов.

"Сьогодні утримати Сєвєродонецьк — не стільки військове завдання, скільки політичне. Якщо ми втратимо контроль над Сєвєродонецьком, а згодом — сусіднім Лисичанськом, то втратимо контроль над усією Луганською областю. І росіяни подаватимуть це як свою символічну перемогу після значних невдач", — підкреслив Жданов.

На його думку, захоплення Луганської області дозволило б Кремлю заявити про прогрес у досягненні заявленої мети щодо "звільнення" Донбасу. А ще росіяни хочуть взяти паузу, щоб поповнити свої сили на цьому й інших напрямках. Потім вони почнуть просуватися на захід у бік Краматорська — адміністративного центру Донецької області.

Експерт зазначає, з військового погляду Сєвєродонецьк не має якогось особливо важливого значення.

"Сусідній Лисичанськ має більш ефективне і вигідне становище у плані географії місцевості. З одного боку — річка, саме місто знаходиться на вищому березі, з нього обстрілювати пройму річки можна зверху вниз", — пояснює Жданов.

Керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що окупанти посилили хаотичні обстріли житлових будинків у різних населених пунктах області, у Лисичанську найбільше дістається центральному району. При цьому росіянам не вдається взяти під свій контроль Сєвєродонецьк.

Раніше у коментарі Фокусу військовий експерт Олександр Мусієнко розповів, що перед українською армією у Сєвєродонецьку стоять три головні завдання. Українським силам необхідно зміцнитися на всіх можливих позиціях, запобігти оточенню міста та не втратити контроль над трасою Лисичанськ-Бахмут.