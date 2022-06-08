Настала черга Лисичанська: росіяни розстрілюють місто з артилерії, — Гайдай

За словами голови Луганської ОВА, окупанти посилили хаотичні обстріли житлових будинків у різних населених пунктах області, в Лисичанську найбільше дістається центральному району. Разом з тим росіянам не вдається взяти під свій контроль Сєвєродонецьк.

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Українські війська успішно відбивають атаки російських окупантів у Сєвєродонецьку, Комишувасі, Тошківці та Устинівці, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За добу на Донбасі ЗСУ відбили 11 атак, знищивши три танки, п'ять артилерійських систем, дві бойові броньовані машини, 13 одиниць автомобілів та три склади з боєприпасами росіян. Також підрозділи ППО збили два безпілотники "Орлан-10".

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"Особистий склад противника деморалізований. Орки відмовляються воювати, їх повертають із Луганської області на територію Росії", — заявив Гайдай.

За його словами, водночас окупанти посилили хаотичні обстріли житлових будинків у різних населених пунктах області. 7 червня російські артилеристи зосередилися на центральному районі Лисичанська, один чоловік загинув, одна жінка отримала поранення, її відправили до лікарні в Чернівцях.

Гайдай наголошує, що Лисичанськ стає схожим на вже зруйнований росіянами Сєвєродонецьк, у місті залишилося трохи вцілілих будівель.

Які населені пункти постраждали найбільше

"Найбільші руйнування зафіксовано у Врубівці та в Золотому: пошкоджено понад 25 будинків, учора орки розстрілювали з артилерії ці населені пункти, — зазначив Сергій Гайдай. — У Сєвєродонецьку внаслідок рашистських обстрілів днями вигоріла будівля місцевої станції "швидкої допомоги".

Нагадаємо, 6 червня глава Луганської ОВА заявив, що у Сєвєродонецьку ситуація для українських військових погіршилася, йдуть динамічні вуличні бої. Під час контрнаступу ЗСУ вдалося відбити половину обласного центру, проте окупанти знову посилили тиск, тепер українські воїни тримають позиції у промзоні.

Глава військової розвідки Кирило Буданов повідомив, що на деяких дільницях фронту у російських військ у десять разів більше артилерії, ніж у ЗСУ. За його словами, Сєвєродонецьк залишається найгарячішим напрямком на лінії фронту.