Пришла очередь Лисичанска: россияне расстреливают город из артиллерии, — Гайдай

По словам главы Луганской ОВА, оккупанты усилили хаотичные обстрелы жилых домов в разных населенных пунктах области, в Лисичанске больше всего достается центральному району. При этом россиянам не удается взять под свой контроль Северодонецк.

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Украинские войска успешно отражают атаки российских оккупантов в Северодонецке, Камышевахе, Тошковке и Устиновки, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. За сутки на Донбассе ВСУ отбили 11 атак, уничтожив три танка, пять артиллерийских систем, две боевые бронированные машины, 13 единиц автомобилей и три склада с боеприпасами россиян. Также подразделения ПВО сбили два беспилотника "Орлан-10".

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"Личный состав противника деморализован. Орки отказываются воевать, их возвращают из Луганской области на территорию России", — заявил Гайдай.

По его словам, в то же время оккупанты усилили хаотичные обстрелы жилых домов в разных населенных пунктах области. 7 июня российские артиллеристы сосредоточились на центральном районе Лисичанска, один мужчина погиб, одна женщина получила ранения, ее отправили ​в больницу в Черновцах.

Гайдай подчеркивает, что Лисичанск становится похожим на уже разрушенный россиянами Северодонецк, в городе осталось немного уцелевших зданий.

Какие населенный пункты пострадали больше всего

"Наибольшие разрушения зафиксированы во Врубовке и в Золотом: повреждено более 25 домов, вчера орки расстреливали из артиллерии эти населенные пункты, — отметил Сергей Гайдай. — В Северодонецке в результате рашистских обстрелов на днях выгорело здание местной станции "скорой помощи".

Напомним, 6 июня глава Луганской ОВА заявил, что в Северодонецке ситуация для украинских военных ухудшилась, идут динамичные уличные бои. Во время контрнаступления ВСУ удалось отбить половину областного центра, однако оккупанты вновь усилили натиск, теперь украинские воины держат позиции в промзоне.

Глава военной разведки Кирилл Буданов сообщил, что на некоторых участках фронта у российских войск в десять раз больше артиллерии, чем у ВСУ. По его словам, Северодонецк остается самым горячим направлением на линии фронта.