ВСУ практически полностью уничтожили 15-ю бригаду ВС РФ, - Генштаб

По данным командования, из 1800 военнослужащих 2-й общевойсковой армии были ликвидированы 800 человек, а еще 400 получили ранения.

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Подразделения украинской армии фактически уничтожили 15-ю отдельную мотострелковую бригаду Центрального военного округа РФ, которая участвовала в боевых действиях. Об этом в утренней сводке от 9 июня информирует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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На Волынском и Полесском направлениях ВС РФ активных действий не осуществляли, а на Сиверском из минометов враг обстреливал объекты инфраструктуры в Сумской и Черниговской областях.

На Харьковском направлении захватчики укрепляют свои позиции, возводят фортификационные сооружения. В течение суток ВС РФ вели огонь из артиллерии по Старому Салтову, Русским и Черкасским Тишкам, Коробочкиному, Асеевке, Чеполю и Удах.

На Славянском направлении оккупанты продолжают готовиться к возобновлению наступления в направлении Барвенкового и Славянска, обстреливая Дубровное, Камышеваху и Курульку. Штурм позиций ВСУ был зафиксирован в районе Богородичного и Долгенького.

На Донецком направлении ВС РФ осуществили ракетный удар по Краматорску, а вдоль линии разграничения продолжаются массированные атаки. На Лиманском направлении активных действий захватчики не вели, но обстреливали Татьяновку, Пришиб и Серебрянку.

Тяжелая ситуация сохраняется на Северодонецком направлении, где российские войска вели огонь по гражданской инфраструктуре в Северодонецке, Лисичанске, Приволье, Устиновке, Горном и Катериновке. При поддержке авиации ВС РФ пытались идти в наступление на Тошковку и Катериновку, но были вынуждены отступить из-за потерь среди личного состава. Не прекращается штурм областного центра.

На Бахмутском направлении ВС РФ из ствольной артиллерии открывали огонь по Камышевахе, Николаевке, Берестовому, Белогоровке, Семигорью и Майорскому. Ракетные и авиаудары оккупанты осуществляли по Верхнекаменке, Золотом, Берестовому, Славянску и Нью-Йорку. Кроме этого, как предупреждает Генштаб, подразделения ВС РФ ведут штурм в районе населенных пунктов Роты, Николаевка и Камышеваха.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях на линии соприкосновения захватчики обстреливали из минометов и артиллерии позиции украинской армии. На Южнобужском направлении ВС РФ из артиллерии разных калибров вели обстрелы в районе Любимовки, Добрянки, Широкого, Березнеговатого, Благодатного, Любомировки и Таврического. Помимо этого оккупанты укрепляют свои подразделения танками Т-62, ствольной артиллерией, РСЗО и ракетными комплексами "Точка-У".

На Донбассе в течение суток украинская армия отразила семь вражеских атак и уничтожила:

3 танка

2 боевые бронированные машины

4 единицы автомобильной техники противника.

Подразделения ПВО, в свою очередь, сбили шесть российских БПЛА типа "Орлан-10". Кроме этого, как отмечает Генштаб, ВСУ фактически уничтожили одно из российских формирований. Из 1800 военнослужащих 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии были ликвидированы 800 человек, а еще 400 получили ранения.

[ + – ] ВС РФ ведут наступление в районе нескольких населенных пунктов [ + – ] ВС РФ ведут наступление в районе нескольких населенных пунктов

Напомним, ранее украинцев предупреждали об угрозе наступления ВС РФ на Запорожье и Николаев. По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, подразделения оккупационных войск могут начать штурмовые действия в направлении двух областных центров в течение нескольких месяцев, но сейчас у захватчиков нет необходимого потенциала для открытия нового фронта.

Также сообщалось, что судьба Донбасса решается в боях за Северодонецк. Как отмечал президент Владимир Зеленский, сражение за областной центр является одним из самых сложных с первого дня полномасштабного вторжения ВС РФ.