В Северодонецке решается судьба Донбасса, — Зеленский (видео)

По словам главы государства, сражение за этот город — одно из самых трудных за время войны. А глава ОВА Сергей Гайдай сообщил, что войска РФ контролируют основную его часть.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Северодонецк по-прежнему остается эпицентром боестолкновений на Донбассе. В этом городе, по словам президента, решается судьба Донбасса. Об этом он сообщил в своем видеообращении.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Северодонецк по итогам и этого дня — уже 105-й день полномасштабной войны — остается эпицентром противостояния на Донбассе", — отметил президент.

По его словам, наши военные защищают позиции и наносят врагу ощутимые потери. Он назвал это сражение очень жестоким и тяжелым, одним из самых трудных за время масштабного вторжения российских войск.

Зеленский поблагодарил каждого и каждую, кто помогает ВСУ выстоять в этом направлении, где во многом решается дальнейшая судьба Донбасса.

Положение в Северодонецке

Глава Луганской области Сергей Гайдай заявил, что под контролем российских войск находится основная часть Северодонецка. Однако ВСУ сохраняют контроль над промзоной, и россиян там нет.

Северодонецк — небольшой город, и даже освобождение некоторых улиц расширяет зону контроля.

Положение в Северодонецке не такое, как было в Мариуполе, когда бои шли на территории завода "Азовсталь".

Россияне уничтожают все дома в Северодонецке — и танками, и артиллерией. Обстреливают также промзону, но бои идут именно на улицах города.

Лисичанск

Лисичанск обстреливается, но находится полностью под контролем Украины. Угрозы окружения наших войск здесь нет.

Ранее Фокус сообщал, что опубликованы спутниковые снимки разрушенных больниц в Северодонецке и Рубежном. Глава Луганской области заявил, что противник пока еще не прошел оборону украинских защитников, чтобы беспрепятственно расстреливать город из минометов. Поэтому обстрелы ведутся из установок крупного калибра — "Пионов" и "Гиацинтов".