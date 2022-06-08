У Сєвєродонецьку вирішується доля Донбасу, — Зеленський (відео)

За словами глави держави, битва за це місто — одна з найважчих за часів війни. А голова ОВА Сергій Гайдай повідомив, що війська РФ контролюють основну його частину.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сєвєродонецьк, як і раніше, залишається епіцентром бойових зіткнень на Донбасі. У цьому місті, за словами президента, вирішується доля Донбасу. Про це він повідомив у своєму відеозверненні.

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"Сєвєродонецьк за підсумками і цього дня — уже 105-й день повномасштабної війни — залишається епіцентром протистояння на Донбасі", — зазначив президент.

За його словами, наші військові захищають позиції та завдають ворогові відчутних втрат. Він назвав цю битву дуже жорстокою і важкою, однією з найважчих під час масштабного вторгнення російських військ.

Зеленський подякував кожному та кожній, хто допомагає ЗСУ вистояти у цьому напрямі, де багато в чому вирішується подальша доля Донбасу.

Ситуація у Сєвєродонецьку

Голова Луганської області Сергій Гайдай заявив, що під контролем російських військ перебуває основна частина Сєвєродонецька. Проте ЗСУ зберігають контроль над промзоною, і росіян там немає.

Сєвєродонецьк — невелике місто, і навіть визволення деяких вулиць розширює зону контролю.

Становище у Сєвєродонецьку не таке, як було у Маріуполі, коли бої точилися на території заводу "Азовсталь".

Росіяни знищують усі будинки у Сєвєродонецьку — і танками, й артилерією. Обстрілюють також промзону, але бої точаться саме на вулицях міста.

Лисичанськ

Лисичанськ обстрілюється, але перебуває повністю під контролем України. Загрози оточення наших військ тут нема.

Раніше Фокус повідомляв, що опубліковано супутникові знімки зруйнованих лікарень у Сєвєродонецьку та Рубіжному. Глава Луганської області заявив, що супротивник поки що не пройшов оборону українських захисників, щоб безперешкодно розстрілювати місто з мінометів. Тому обстріл ведеться з установок великого калібру — "Піонів" і "Гіацинтів".