РФ все еще может начать наступление на Запорожье и Николаев, — Ким

Глава Николаевской ОВА также считает, что для освобождения всей территории Херсонской области понадобится больше живой силы. Это произойдет либо за счет высвобождения сил на востоке, либо за счет дополнительной мобилизации.

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Украина понимает, что российские военные снова попытаются захватить Запорожье и Николаев, начав наступление на этих направлениях. Это может произойти в ближайшие несколько месяцев, но пока что наступательной группировки у ВС РФ нет. Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью Reuters.

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"В ближайшие месяцы, я думаю, у них есть некоторые возможности для наступления на Запорожье и Николаев. Но пока мы не видим никакой перегруппировки, никаких больших армий для атаки", — сказал чиновник.

По его словам, хоть и сейчас все движется очень медленно, ситуация может начать развиваться очень быстро.

Виталий Ким также рассказал, что украинские военные смогли добиться успехов в контратаках оккупированной Херсонской области за последние недели. На вопрос о том, когда оружие от Запада начнет иметь значение в борьбе с армией РФ, он ответил, что оно уже работает.

"Это уже происходит… и мы добьемся (большего) успеха. Мы говорим об артиллерии. Она уже работает в нашем регионе", — сказал он.

Журналисты издания отмечают, что судьба оставшейся украинской береговой линии Черного моря в Одессе и Николаеве имеет решающее значение для обеспечения экономического будущего Украины.

Глава Николаевской ОВА также рассказал, что для возвращения всей территории оккупированной Херсонской области понадобится больше живой силы. Это произойдет либо за счет высвобождения сил на востоке Украины, либо за счет дополнительной мобилизации.

Напомним, 7 июня глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщал, что российские войска отходят из некоторых районов Запорожской области к Херсону. Он объяснил такие действия ВС РФ возможной ротацией. Чиновник рассказал, что ВСУ возводят линии защиты в регионе, это помогает успешно оборонятся.

8 июня британская разведка сообщала, что пока армия России сконцентрировалась на захвате Донбасса, ВСУ пошли в наступление на других направлениях линии фронта. По информации Минобороны Британии, недавно украинские военные начали успешное продвижение в Херсонской области.