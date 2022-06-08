ВСУ пошли в наступление, пока РФ сконцентрирована на захвате Донбасса, — разведка Британии

По информации Минобороны Британии, недавно украинские военные достигли успехов в контратаках в Херсонской области. В том числе украинские бойцы возобновили плацдарм для наступления на восточном берегу реки Ингулец.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Российские войска продолжают попытки захватить Северодонецк Луганской области сразу с трех направлений. Однако украинская оборона все еще держится и маловероятно, что обе стороны добились каких-то успехов в этом направлении. Об этом сообщает разведка Великобритании.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

По информации специалистов, пока Россия сосредоточилась на захвате Донбасса, ее войска начали оборону на других направлениях линии фронта. Разведчики отмечают, что недавно украинские военные достигли успехов в контратаках на юго-западном направлении Херсонской области. В том числе ВСУ возобновили плацдарм для наступления на восточном берегу реки Ингулец.

Однако в Минобороны Британии рассказали, что Украина, как и Россия сталкивается с проблемами в поддержке линии обороны, одновременно освобождая боеспособные подразделения для наступательных действий. Это связанно с тем, что фронт простирается более чем на 500 км.

Тем временем на территории оккупированной Херсонской области РФ согласовала свою оккупационную власть в соответствии с российскими правилами, вводя в регионе российский рубль и нанимая российских учителей в школы для внедрения своей программы в школах.

Британские разведчики говорят, что скорее всего, Россия будет заявлять об оккупации Херсонской области, как об свидетельстве улучшения управления и жизни украинского народа.

Напомним, 8 июня в утренней сводке Генштаб сообщал, что российские войска безуспешно пытаются штурмовать Северодонецк. А на Южнобугском направлении оккупанты ведут позиционную оборону.

7 июня эксперт Александр Ковеленко рассказал, что российские войска ждут наступление украинских военных под Херсоном и стянули туда тягачи и танки. К Чернобаевке оккупанты передвигают колонну техники, а оборонные позиции загораживают бетонными плитами.