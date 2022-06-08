ВСУ пошли в наступление, пока РФ сконцентрирована на захвате Донбасса, — разведка Британии
По информации Минобороны Британии, недавно украинские военные достигли успехов в контратаках в Херсонской области. В том числе украинские бойцы возобновили плацдарм для наступления на восточном берегу реки Ингулец.
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Российские войска продолжают попытки захватить Северодонецк Луганской области сразу с трех направлений. Однако украинская оборона все еще держится и маловероятно, что обе стороны добились каких-то успехов в этом направлении. Об этом сообщает разведка Великобритании.
По информации специалистов, пока Россия сосредоточилась на захвате Донбасса, ее войска начали оборону на других направлениях линии фронта. Разведчики отмечают, что недавно украинские военные достигли успехов в контратаках на юго-западном направлении Херсонской области. В том числе ВСУ возобновили плацдарм для наступления на восточном берегу реки Ингулец.
Однако в Минобороны Британии рассказали, что Украина, как и Россия сталкивается с проблемами в поддержке линии обороны, одновременно освобождая боеспособные подразделения для наступательных действий. Это связанно с тем, что фронт простирается более чем на 500 км.
Тем временем на территории оккупированной Херсонской области РФ согласовала свою оккупационную власть в соответствии с российскими правилами, вводя в регионе российский рубль и нанимая российских учителей в школы для внедрения своей программы в школах.
Британские разведчики говорят, что скорее всего, Россия будет заявлять об оккупации Херсонской области, как об свидетельстве улучшения управления и жизни украинского народа.
Напомним, 8 июня в утренней сводке Генштаб сообщал, что российские войска безуспешно пытаются штурмовать Северодонецк. А на Южнобугском направлении оккупанты ведут позиционную оборону.
7 июня эксперт Александр Ковеленко рассказал, что российские войска ждут наступление украинских военных под Херсоном и стянули туда тягачи и танки. К Чернобаевке оккупанты передвигают колонну техники, а оборонные позиции загораживают бетонными плитами.